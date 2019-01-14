聯詠前主管洩密大陸科技公司　檢申請扣押獲准並提公訴　

▲聯詠傳出前主管洩漏商業機密至中國一事，新竹地檢依法對全案提起公訴。（圖／資料照／記者張煌仁攝)

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署檢察官蘇恒毅指揮法務部調查局嘉義市調查站，查獲聯詠科技股份有限公司前員工曾某等4人涉嫌洩漏公司重大營業秘密予大陸地區競爭公司，業經偵查終結提起公訴。

法務部調查局嘉義市調查站接獲聯詠公司告訴後，報由新竹地檢署檢察長指派營業秘密專組檢察官蘇恒毅指揮偵辦，查獲曾男於2016年間，與大陸地區上海明Ｏ電子科技有限公司負責人協議，許諾以大陸明Ｏ公司總經理職務及雙倍薪資，曾男即於2016年離職前，擅自以多次、少量方式，下載重製聯詠公司內部OLED面板驅動IC及VR等研發工程類機密檔案資料，並挖角同事業處員工羅、何、董等人共同跳槽至曾男以配偶名義在台元科學園區內設立之竑Ｏ科技有限公司。

曾男並要求羅等人協助重製聯詠公司機密資料，洩漏予大陸明Ｏ公司，另針對跳槽工程師之薪資，假藉「專業技術事務收入」等名目，安排員工開立外幣帳戶收受境外公司資金等犯罪行為。檢察官業經偵查後認其等犯罪嫌疑重大，向臺灣新竹地方法院就曾男等4人之犯罪所得追徵，而聲請扣押曾等4人之現金、房產等財產獲准，並將曾等4人及竑Ｏ公司以違反營業秘密法提起公訴。

新竹地檢署呼籲，高科技產業為我國經濟命脈，保護核心技術更刻不容緩，地檢署仍將持續積極追查違反營業秘密法之犯行，以確保國家經濟安全，並呼籲高科技技術人才切勿貪圖短利，誤蹈法網。