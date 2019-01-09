花蓮市北濱外環道養護施工　14日起封閉5天車輛改道

▲花蓮市北濱外環道路14日上午8時起至18日下午5時止一連5天進行年度維修與保養工作，用路人依照管制指示路線通行。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市北濱外環道路14日上午8時起至18日下午5時止一連5天進行年度維修與保養工作，請用路人依照管制路線，改由北濱街或海濱街通行。另外，15噸以上貨車在管制時段每天晚上8時至隔天上午8時前，禁止行駛北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，提前改道以免受罰。



花蓮市北濱外環道路開通至今有效解決砂石貨車行經北濱地區所產生的噪音、空氣汙染等問題，但掉落的砂石長期以來淤積在北濱外環道的排水設施，還有排放的廢氣污染牆面等等問題，市公所在農曆年前都會安排時段清洗外環道，讓用路人有個乾淨的交通環境。

▲北濱外環道路有效解決砂石貨車產生的噪音及空氣汙染等問題。



花蓮市公所提醒用路人在管制時段務必要遵守現場人員交通引導，不要擅自闖入，以免造成施工人員的安危。封路期間，將進行北濱外環道隧道內路面清掃與排水溝清淤、以及隧道內消防設備檢修和全線標誌標線檢修作業。



北濱外環道全長1060公尺，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側，至自由街排水口旁海濱街，再銜接193縣道。外環道上方配合周圍景觀規劃綠樹植栽、景觀照明、觀景平台、遊憩步道等，除了紓解砂石車、大貨車產生的空汚、噪音問題外，也營造北濱地區更好的生活品質。