「企鵝關注日」變調　倫敦溜冰場與企鵝漫步活動喊停

▲倫敦溜冰場原想舉辦與企鵝一起溜冰活動。(圖/翻攝自Facebook/Queens Skate Dine Bowl)



國際中心/綜合報導

滑冰是中高緯度國家最愛的冬季休閒活動之一,英國倫敦的一個溜冰場決定讓遊客和企鵝一起在冰上漫步,同時所有的利潤都會捐給捐鳥類保護組織,希望可以喚起大眾對企鵝保育的重視。此計畫一宣布立刻引起多個動物保護組織抗議,舉辦方也決定取消活動。

位在英國倫敦貝斯沃特(Bayswater)車站附近的皇后溜冰場(Queens Skate Dine Bowl)原定在1月19日「企鵝關注日」舉辦這項活動,5隻洪氏企鵝(Humboldt penguins)會安排放置在溜冰場正中間的透明圍欄中,讓來參與的民眾可以體驗和企鵝一起溜冰。不參與溜冰的顧客,也可以花5英鎊入場觀看企鵝,當天所有的收益會捐給鳥類保護組織國際鳥盟(BirdLife International)。

此活動雖立意良善,還是遭到許多動物組織抗議,善待動物組織(PETA)致信給舉辦方要求取消活動,「溜冰場非常吵雜,又充滿燈光,還有滿滿的人群,會讓企鵝感到緊張,不論是何種動物,都是不適合這樣的場地。」致力保護海洋的游泳選手皮尤(Lewis Pugh)說,「這是很可怕的主意,不適合用來紀念『#企鵝關注日』。」

This is terrible idea. What an inappropriate way to mark #PenguinAwarenessDay. https://t.co/DUMOf5KIYf