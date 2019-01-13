「企鵝關注日」變調　倫敦溜冰場與企鵝漫步活動喊停

▲倫敦溜冰場原想舉辦與企鵝一起溜冰活動。（圖／翻攝自Facebook／Queens Skate Dine Bowl）



國際中心／綜合報導

滑冰是中高緯度國家最愛的冬季休閒活動之一，英國倫敦的一個溜冰場決定讓遊客和企鵝一起在冰上漫步，同時所有的利潤都會捐給捐鳥類保護組織，希望可以喚起大眾對企鵝保育的重視。此計畫一宣布立刻引起多個動物保護組織抗議，舉辦方也決定取消活動。

位在英國倫敦貝斯沃特（Bayswater）車站附近的皇后溜冰場（Queens Skate Dine Bowl）原定在1月19日「企鵝關注日」舉辦這項活動，5隻洪氏企鵝（Humboldt penguins）會安排放置在溜冰場正中間的透明圍欄中，讓來參與的民眾可以體驗和企鵝一起溜冰。不參與溜冰的顧客，也可以花5英鎊入場觀看企鵝，當天所有的收益會捐給鳥類保護組織國際鳥盟（BirdLife International）。

此活動雖立意良善，還是遭到許多動物組織抗議，善待動物組織（PETA）致信給舉辦方要求取消活動，「溜冰場非常吵雜，又充滿燈光，還有滿滿的人群，會讓企鵝感到緊張，不論是何種動物，都是不適合這樣的場地。」致力保護海洋的游泳選手皮尤（Lewis Pugh）說，「這是很可怕的主意，不適合用來紀念『＃企鵝關注日』。」

This is terrible idea. What an inappropriate way to mark #PenguinAwarenessDay. https://t.co/DUMOf5KIYf — Lewis Pugh (@LewisPugh) 2019年1月12日

主辦單位在各方壓力下決定取消這場活動，但也強調這場活動是非牟利及具教育性。國際人道協會（Humane Society International）發言人對此表示鬆一口氣，並指出，「透過剝削動物去達成教育公眾的目的，是一個非常荒謬的作法。」