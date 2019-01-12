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敘利亞怒控以色列「夜襲」大馬士革　飛彈擊中機場倉庫

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▲以色列、敘利亞空襲（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列與敘利亞去年12月25日互指對方發動攻擊。（圖／達志影像／美聯社，資料照。）

國際中心／綜合報導

敘利亞國家通訊社指出，以色列戰機11日晚間朝大馬士革地區發射多枚飛彈，官方透過防空系統成功將多枚飛彈擊落，但機場的倉庫仍遭飛彈擊中。據了解，目前暫無人員傷亡報告，敘利亞交通部官員則表示，遭到襲擊後大馬士革國際機場運轉仍正常。

綜合外媒報導，敘利亞新聞社（SANA）引述軍方消息人士說法指出，該場攻擊只侷限在大馬士革機場其中一座倉庫，報導還指出，攻擊是發生在深夜11時15分。透過敘利亞國營媒體播出「據稱是防空系統攔截的畫面」，可看出夜空發出亮光，其中一段影片還可以聽到爆炸聲。

報導更指出，以色列政府與軍方尚未針對此次夜襲發布相關聲明，敘利亞自2011年爆發內戰，伊朗支持敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad），以色列試圖對抗伊朗的影響力，近期加強對敘利亞發動攻擊。

上次報導以色列攻擊是在去（2018）年12月25日，當時的飛彈攻擊造成3名敘利亞軍人受傷，以色列當時發布聲明反駁，該防空導彈是偵測到來自敘利亞的攻擊才會啟動。一位匿名的以色列高官更透露，以色列在過去2年已對敘利亞境內的伊朗目標發動200多次攻擊。

▼空襲發生在11日深夜11時15分（影片取自YouTube）

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關鍵字：敘利亞,以色列,飛彈,防空系統

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