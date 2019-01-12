　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

人民幣破6.74！1週暴漲逾千點　鄧海清：人民幣開啟「強幣趨勢」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在岸（CNY）人民幣11日收盤創下近半年來新高。盤中在岸和離岸（CNH）人民幣收復6.74到6.78突破5道關口，雙雙創下2018年7月以來新高，在一週內飆升1,163個基點或1.72%，是2005年中匯率改革以來最大單週漲幅。經濟學家鄧海清認為，從去年6至10月這段時間，人民幣貶值幅度遠超過美元升值幅度，主因在於美中貿易摩擦，導致人民幣「超常規貶值」，「2019年人民幣將結束單邊貶值，『強幣趨勢』可能已經開啟」。

在中美貿易戰先前膠著的情勢下，人民幣積弱不振，這樣的冷戰，直到9日結束的「中美貿易談判」後出現轉機。人民幣在岸、離岸人民幣11日兌美元盤中連續漲破6.78、6.77、6.76、6.75、6.74五道關口，中間價上調251點，報6.7909元，創下2018年7月26日以來新高。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7482，收創近半年新高。按照4日收盤價6.8645計算，在岸人民幣兌美元本週大漲1,163個基點，是自2005年匯改以來最大週漲幅。

不過，此後在岸人民幣回落，失守6.76關口。在岸人民幣兌美元23:30夜盤收報6.7666元，比10日夜盤收盤上漲224點，也較4日夜盤收盤漲1044點。以2日夜盤收盤6.8620估算，自2019年以來人民幣已上漲954點。

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中美貿易緩和有利於人民幣升值。（圖／CFP）

離岸人民幣同樣在11日深夜到12日凌晨退守6.77關口，之後略有回漲。紐約尾盤12日5:59離岸人民幣報6.7599元，較10日紐約尾盤上漲336點，比4日紐約尾盤上漲1057點。

根據《華爾街見聞》報導，經濟學家鄧海清指出，「此次的人民幣升值與中國央行貨幣政策、中美利差表現完全相反」，升值的主因在於，貿易戰緩和的背景下，人民幣匯率均值回歸，是2018年人民幣「超常規貶值」的修復過程。

「預計2019年人民幣將『再逆襲』，『強幣趨勢』已經開啟」，鄧海清估計，「強美元週期可能結束，人民幣匯率對中國經濟和貨幣政策鈍化，且中美貿易緩和利好人民幣升值」。

ET快訊
17歲女泡湯被揭「亂倫」！醫驗出2條線...表哥定格狂冒汗
用垃圾袋、毛巾煮麵！孫安佐曝「監獄最夯料理」：OO我婆啦
口譯哥怒槓小編！嗆：你不用繳美國「世界第一貴」醫療險

關鍵字：人民幣,鄧海清

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寧波、鄭州、佛山將入列　陸2018GDP「萬億俱樂部」達17城

零空汙、揚塵35天內造出1座橋！　中國首座「3D列印橋」上海亮相

北京市府11日東遷通州！成為第四個核心商務圈　帶動房價漲50%

騰訊與LOL開發商成立合資公司　未來「專注電競、自負盈虧」

人民幣破6.74！1週暴漲逾千點　鄧海清：人民幣開啟「強幣趨勢」

華聞快遞／人民幣漲破6.74　週線暴漲逾千點

波蘭以「從事間諜活動」逮華為員工　環時：為討好美國？

獨／貫徹「習五條」　台企聯「總動員」17日進京會見劉結一

撿4萬金手鐲苦等1hr...失主送紅包！清潔阿伯霸氣拒：我有4棟房

4意識4自信2維護貫徹中央政策　習近平：6項任務迎接建國70周年

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

丫頭出國連Swim都不會拼　說出4個單字神結局展開

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

寧波、鄭州、佛山將入列　陸2018GDP「萬億俱樂部」達17城

零空汙、揚塵35天內造出1座橋！　中國首座「3D列印橋」上海亮相

北京市府11日東遷通州！成為第四個核心商務圈　帶動房價漲50%

騰訊與LOL開發商成立合資公司　未來「專注電競、自負盈虧」

人民幣破6.74！1週暴漲逾千點　鄧海清：人民幣開啟「強幣趨勢」

華聞快遞／人民幣漲破6.74　週線暴漲逾千點

波蘭以「從事間諜活動」逮華為員工　環時：為討好美國？

獨／貫徹「習五條」　台企聯「總動員」17日進京會見劉結一

撿4萬金手鐲苦等1hr...失主送紅包！清潔阿伯霸氣拒：我有4棟房

4意識4自信2維護貫徹中央政策　習近平：6項任務迎接建國70周年

Dappei／假日訂位爆滿！俄羅斯超人氣餐廳Ginza Project　一次能吃到5國菜色

陸軍官校300萬預算他全捐！拒改歌詞遭立委凍結　福田水餃老闆：聽幹話就飽了

專訪／如果男友不准妳穿高跟鞋？「神力女超人」許淑華14字霸氣秒回　

頂新和德1919食物銀行成立　魏應充回饋家鄉助弱勢族群

快訊／久病磨光生存意志！　北市南港9旬老婦「墜10F身亡」

專訪／韓冰催韓國瑜快開口　「神力女超人」許淑華下一步先打連任

Apple親弟弟是《棒棒堂》的他！　消失N年爆增10公斤變這樣

買毒送吸食器！毒蟲曾持槍拒捕　鋌而走險販毒籌錢「打官司」

絕美秘境公路！台26線、台9線勇奪景觀大獎　驚見原始自然美

「斷頭」卡產道！男護士酒醉接生　扯斷嬰頭「只拿出身體」

大陸熱門新聞

撿金手鐲拒收回禮　清潔員：有4..

菜販歌喉激似張學友　粉絲跨越1..

獨／貫徹「習五條」　台企聯17..

習近平會議發表談話　6項任務迎..

影／「扶瑞號」12日試營運 網..

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

在台陸生：這裡給的幸福感讓人不..

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛..

大陸推「共享化妝間」你敢用嗎？

誤解盧沙野的文　陸慷：若懂中文..

世界第一張！嫦娥四號傳月背36..

波蘭逮華為員工　環時：為討好美..

人民幣漲破6.74　開啟強幣時..

更多熱門

相關新聞

一張表看懂今年4大外幣走勢！　外銀估美元走弱、日圓強勢升值

剛邁入2019年，多家外商銀行已經公布今年投資展望報告，其中也針對外幣做出預測。《ETtoday東森新聞雲》特別統整5大外銀對各幣別的看法，其中最受矚目就是美元跟日圓，有3家外銀已經指出美元在今年將不如去年來的強勢，另有2家外銀也提醒今年要遊日的民眾「趕快先買日幣」，今年日幣會強勢升值。

《環時》：中美走向握手成為大勢所指

春節遊日趕快先買日幣！　外銀點名兩原因會讓日圓愈來愈貴　

金融市場震盪劇烈　人民幣卻意外穩定

外幣投資人照過來　2019年金融圈青睞的3種外幣　

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

明早秒變天！鋒面肆虐「北東狂下6天雨」

台中「女模級警花」　男友身分曝光

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

即／口譯哥深夜2095字心聲　實領15萬

Lisa染成漸層灰髮色！美貌驚艷微博

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面