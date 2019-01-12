人民幣破6.74！1週暴漲逾千點　鄧海清：人民幣開啟「強幣趨勢」

▲人民幣。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

在岸（CNY）人民幣11日收盤創下近半年來新高。盤中在岸和離岸（CNH）人民幣收復6.74到6.78突破5道關口，雙雙創下2018年7月以來新高，在一週內飆升1,163個基點或1.72%，是2005年中匯率改革以來最大單週漲幅。經濟學家鄧海清認為，從去年6至10月這段時間，人民幣貶值幅度遠超過美元升值幅度，主因在於美中貿易摩擦，導致人民幣「超常規貶值」，「2019年人民幣將結束單邊貶值，『強幣趨勢』可能已經開啟」。

在中美貿易戰先前膠著的情勢下，人民幣積弱不振，這樣的冷戰，直到9日結束的「中美貿易談判」後出現轉機。人民幣在岸、離岸人民幣11日兌美元盤中連續漲破6.78、6.77、6.76、6.75、6.74五道關口，中間價上調251點，報6.7909元，創下2018年7月26日以來新高。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7482，收創近半年新高。按照4日收盤價6.8645計算，在岸人民幣兌美元本週大漲1,163個基點，是自2005年匯改以來最大週漲幅。

不過，此後在岸人民幣回落，失守6.76關口。在岸人民幣兌美元23:30夜盤收報6.7666元，比10日夜盤收盤上漲224點，也較4日夜盤收盤漲1044點。以2日夜盤收盤6.8620估算，自2019年以來人民幣已上漲954點。

▲中美貿易緩和有利於人民幣升值。（圖／CFP）

離岸人民幣同樣在11日深夜到12日凌晨退守6.77關口，之後略有回漲。紐約尾盤12日5:59離岸人民幣報6.7599元，較10日紐約尾盤上漲336點，比4日紐約尾盤上漲1057點。

根據《華爾街見聞》報導，經濟學家鄧海清指出，「此次的人民幣升值與中國央行貨幣政策、中美利差表現完全相反」，升值的主因在於，貿易戰緩和的背景下，人民幣匯率均值回歸，是2018年人民幣「超常規貶值」的修復過程。

「預計2019年人民幣將『再逆襲』，『強幣趨勢』已經開啟」，鄧海清估計，「強美元週期可能結束，人民幣匯率對中國經濟和貨幣政策鈍化，且中美貿易緩和利好人民幣升值」。