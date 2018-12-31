友人問「後面是誰？」　美婦人在家視訊拍到白色外星人

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美國華盛頓州婦人西蒙斯(Lori Simmons) 日前在和朋友視訊通話，正聊得起勁時，突然朋友卻一臉嚴肅，問她說「你後面有人嗎？」當下她瞬間毛骨悚然，頻頻不敢轉頭，但就在事後回顧視訊影片，發現在她右後方出現了一個小男孩的身影，嚇得她直呼連視訊都拍到髒東西。

據了解，西蒙斯某天在和她朋友視訊時，無意間拍到背後浮現一抹詭異的白色身影。影片中，她拿著手機在家中閒晃和朋友聊天，但卻被朋友質疑家中是否還有其他人，指出西蒙斯背後有一個像是年約13、14歲的小男孩的形體，但她卻反駁說家中只有她一人，而她也越想越不對，才翻出視訊影片，發現當時真的有拍到不明白影躲在角落。

▲美國華盛頓州一名婦人在家和朋友視訊，後方出現一個白色男孩鬼影。（圖／翻攝自SATÉLITE NOVE Youtube）



重看影片100次，西蒙斯表示，她不知道拍到的是否是人影還是外星人，自己也在家中體驗過兩次類似的靈異事件，但還是覺得心生恐懼，因此她立馬搬到女兒家「避難」並請朋友來驅邪。

她更說，這間房子全鎮最古老的古宅，建於1935年。在19世紀時，隔壁還是一家醫院和養老院，而這間古宅流傳至今，想必類似靈異事件早已不奇怪了，但她卻仍在思考「背後靈」到底是誰。

