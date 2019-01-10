《環時》評中美副部長級磋商：走向握手成為大勢所指

▲中美關係。（圖／路透社）

記者馬叔安／台北報導

環球網10日評論中美副部長級貿易磋商，認為這雙方結束時的通報比較謹慎，調門不甚高，結論性的語言少，顯得不太解渴，但都強調了這次磋商是對兩國元首阿根廷會晤重要共識的落實，而在過程中，「合作解決問題不再是中方的單方面呼籲，而具有了對雙方共同的吸引力」。

評論指出，磋商結束後，中美各自發表了簡短聲明，措辭不一樣，都顯得中規中矩，中方的聲明對討論做了「廣泛、深入、細致」的概述，稱它為解決彼此關切問題奠定了基礎，美方的聲明重點談了華盛頓的關切方向，如中國承諾從美國購買大量農產品、能源、製成品等，以及涉及知識產權保護等結構性問題，「但也沒有具體講達成了什麼協議」。

▲中美貿易磋商結束，中國商務部發出聲明。（圖／商務部官網）

文章強調，外媒的一些分析認為，近段時間美方與中國結束貿易戰的整體意願不斷增加，美國領導人表達對達成協議的樂觀態度變多了，「美國媒體公開批評貿易戰對美經濟負面影響的聲音變強了，美國股市所呈現的歡迎中美緩和貿易關系的取向更加鮮明瞭」。

評論認為這種變化的原因有4點，首先，9個多月的貿易戰促使雙方更加認真地瞭解對方的實力、態度和需求，一些誤判被事實磨掉；其次，中國擴大市場開放的計劃並沒有因為美國挑起貿易戰而放緩，客觀說，中國改革仍有不到位的地方，美方要求的降低關稅、加強知識產權保護、降低市場準入門檻等，中國有些已經在做，有些進行了認識和政策上的調整，即將實施，這一切對中美立場接近形成客觀上的鋪墊，「當然，美方有的要求觸及了中國的國家制度和意識形態管理，是中國無法接受的」。

▲人民幣及美金 。圖／CFP）

再者，雖然中國實力不如美方強，但體制有著對困難更強的承受力，貿易戰的沖擊在中方釋放得更快，但中國的經濟和社會運行都表現出按部就班的驚人定力增加了對美談判地位；此外，中美貿易戰打下去，雙輸格局越來越確定，達成協議對雙方經濟的激勵作用則越來越值得期待，「中美在互打關稅牌彼此消耗之後走向握手，逐漸成為大勢所指」。

文末強調，副部長級談判取得進展還遠非中美貿易磋商的最終結果，前一段時間的情況表明，中美問題的變數常常會逆邏輯突然出現，「美國一些精英已經形成對中國的新冷戰思維，他們攪動局勢的能力不容小覷」。