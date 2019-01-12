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闊氣男「抖內600萬」娶小模…2年後她酒店上班跟富商「3次親密行為」

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▲▼性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（圖／記者張一中攝）

▲一位已婚小模到酒店上班認識富商變心。示意圖非當事人。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園一名曾姓男子花了600萬將一名女模娶回家，結果女模最後跟著富商跑了，就算女模寫下保證書「不再和對方見面往來」但仍是持續跟富商親密相擁逛街，曾男痛苦不已情況下速請離婚獲准。

根據《聯合報》報導，曾男在5年前認識一位小模，為了追她，除了送蘋果電腦、手機、名牌包外，還四處帶著她到處遊玩、吃美食，4年多來總共花了600多萬終於贏得芳心娶進門。曾男甚至還舉辦外國婚禮，直接招待女方親友旅遊。

豈料，曾男在結婚2年後生意失敗，收入銳減，女模妻開始嫌棄先生賺的不夠多，1年多前開始離家到酒店上班，認識了一名富商，並且多次到富商家中約會共餐，讓曾男綠帽戴好戴滿，曾男相當火大，以妻子違背婚姻忠誠為由像法院訴請離婚。

男女吵架示意圖。(圖／達志／示意圖)

▲曾男因妻子不忠訴離獲准。示意圖非當事人。(圖／達志／示意圖)

女模在法庭上否認跟富商交往，並指控先生因經濟狀況不佳導致負債累累，甚至還家暴，她才會離家到酒店上班。但曾男說，他曾直接抓到富商跟妻子共處一室，妻子坦承跟富商「有三次親密行為」，曾男當時還怒告2人通姦，是因為妻子寫下「不再和對方見面往來」的保證書，為了顧及長輩顏面才撤告，沒想到事後妻子仍跟富商保持往來，還在街上親密相擁。

法官檢視保證書以及女模跟富商相擁照片後，認為女模的行為已經造成夫妻感情破裂、難以挽回，判准離婚。

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