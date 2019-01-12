　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

7歲女童反覆高燒不退　竟是膿液「淹沒左肺、壓歪氣管」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女童肺部清出600毫升膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

▲女童左肺都是黃色膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

孩子反覆發燒不會好，家長們就要注意了！黑龍江省的一名7歲女童近來反覆發燒，服下常用藥後不但沒減緩症狀，反而越來越嚴重，沒想到就醫發現女童的左肺被膿水「淹沒」，氣管甚至都被壓歪，好在手術後沒有大礙。據悉在過去20天內，還有14名兒童出現「膿胸」症狀，這名女童是該醫院做的第15例手術。

據《看看新聞》報導，哈爾濱市的7歲女童月月一周前得了感冒，有咳嗽、發燒等症狀，媽媽一開始只給她吃常用藥，但沒想到高燒不退，還愈來愈嚴重，出現呼吸困難，胸口也相當地疼痛，媽媽才趕緊帶她去醫院檢查，這才發現病情已經有點失控。

▲▼女童肺部清出600毫升膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼醫生從女童肺部清出超過600毫升的膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼女童肺部清出600毫升膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生透過影像檢查看出，月月的左肺全部都是膿水、氣管已經向右側偏移，只能用微創手術清出膿液，據了解，抽出的黃色膿液超過600毫升，已經不只一個啤酒瓶的容量，相當驚人，如果病情再惡化，可能會引發中毒性腦病。哈爾濱市兒童醫院在20天內已經做了15例「肺炎患兒成膿胸」的手術，如果孩童不停發燒，應該盡早就醫才是正確方法。

看完報導，網友認為感冒藥吃一周沒效果，又反覆發燒，的確應該求助專業，也有人好奇是什麼原因引起，「就說是感冒，感冒還分好多種，到底是哪種？可以預防嗎」、「怎麼會20天15例？區域內有什麼問題嗎？」

ET快訊
煮5菜1湯苦等！老公應酬回家「不吃熱過的」　人妻怒：尊重很難
快訊／巴黎市中心驚傳爆炸巨響！　傳多人受傷
兒回公司接手！大老闆「踢走總經理」...他怒討2700萬紅利

關鍵字：發燒,膿胸,大陸,黑龍江

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／解放軍「匕首槍、轉角槍」齊亮相　央視：先進武器罕見同框

影／這位「文青運將」15年創作300首詩　半路「有靈感」停車秒寫稿

廣州成3大交通樞紐　擁「30分鐘通勤圈」＋12小時全球航空交通圈

2019陸將加大「減稅降費」　財長劉昆：政府要過「緊日子」

7歲女童反覆高燒不退　竟是膿液「淹沒左肺、壓歪氣管」　

10個月內見4次面　習近平與金正恩必談半島、經濟、兩國關係

收15億光年外星信號　科幻小說家劉慈欣：我是不會回應的！

新疆疏附發生規模5.1地震　網：淡定地等它搖完

中領館巴國遇襲案　巴警逮補5嫌犯：為製造兩國不合才動手

寧波、鄭州、佛山將入列　陸2018年GDP「萬億俱樂部」達17城

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

大根突襲睡醒素顏真面目　熊熊超兇睡衣「正面趴床」>///

夫婦3年零浪費！自製牙膏、洗髮水 打造「環保貓旅館」每月垃圾僅104克

許莉潔x信合飆《千年之戀》　唱完嗨翻....全體起立

五月天怪獸一句話噹爆阿信　看冠佑一直被「殺」...有一種爽感！

「來去高雄」MV包50萬拍攝費　白冰冰親自作詞路名編成RAP

影／解放軍「匕首槍、轉角槍」齊亮相　央視：先進武器罕見同框

影／這位「文青運將」15年創作300首詩　半路「有靈感」停車秒寫稿

廣州成3大交通樞紐　擁「30分鐘通勤圈」＋12小時全球航空交通圈

2019陸將加大「減稅降費」　財長劉昆：政府要過「緊日子」

7歲女童反覆高燒不退　竟是膿液「淹沒左肺、壓歪氣管」　

10個月內見4次面　習近平與金正恩必談半島、經濟、兩國關係

收15億光年外星信號　科幻小說家劉慈欣：我是不會回應的！

新疆疏附發生規模5.1地震　網：淡定地等它搖完

中領館巴國遇襲案　巴警逮補5嫌犯：為製造兩國不合才動手

寧波、鄭州、佛山將入列　陸2018年GDP「萬億俱樂部」達17城

為北市立委補選下動員令　卓榮泰：集體作戰保下這一席

0113好星運開關│天秤開好運，為射手打打氣

柯瑞破三分進球紀錄成歷史第3　湯神：未來他第1我第2

加國台灣人看不下去！　臉書怒創「貴婦奈奈行蹤報馬仔團」

歲末寒冬送暖　明華園青年軍南下嘉義開演「英雄佳人」

安東國小蔡思涵為圓義大利表演夢　街頭吹陶笛籌旅費

救護車搶時間救人鳴笛過紅燈　撞飛機車騎士顱內及胸腔出血重傷

擦撞「超跑大牛」要賠183萬　外送員酒醒爆哭：一年薪水都不夠賠

馬思純暴肥「未P圖真面目」直播現形！　臉圓一圈…原因被讚爆

林志玲露半球坐旁邊！　劉燁「專心嗑瓜子」反應讓網笑崩

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

大陸熱門新聞

撿金手鐲拒收回禮　清潔員：有4..

影／「扶瑞號」12日試營運 網..

獨／貫徹「習五條」　台企聯17..

菜販歌喉激似張學友　粉絲跨越1..

人民幣漲破6.74　開啟強幣時..

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

習近平會議發表談話　6項任務迎..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛..

在台陸生：這裡給的幸福感讓人不..

大陸推「共享化妝間」你敢用嗎？

陸2018年GDP「萬億俱樂部..

世界第一張！嫦娥四號傳月背36..

誤解盧沙野的文　陸慷：若懂中文..

更多熱門

相關新聞

陸船載10公斤豬肉越界　澎湖海巡隊強制帶回

澎湖海巡隊10038艇12日早上，發現大陸籍漁船「永興8號」越界，經驅離無效後，強行實施行政扣留，並帶回馬公港隊部偵辦，而經初步清查，竟在船上發現10公斤的豬肉，引起外界恐慌。

最富千金接班虧3億　複製ZARA模式終翻身

大陸市場撐腰　三家西進水泥廠2018全年營收創新高

騎士側翻閃過貨車　網讚武林高手

同1天2件！違規肉品又驗出非洲豬瘟

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

妻用老公送的圍巾上吊亡　夫下班回家抱屍痛哭

她酸工人月入45K太少　臉書遭灌爆

台中「女模級警花」　男友身分曝光

7000元補助養2孫女！78歲嬤淚：讓她去畢旅

17歲少女泡湯昏倒「家醜房事」穿幫！表哥狂冒汗

貴婦奈奈交往幼齒高中生　坦言體力差不常嘿咻

打手槍要多頻繁　唐朝醫神這樣說

全智賢堅持和車太鉉交換鞋穿的意義

用垃圾袋煮麵！孫安佐曝監獄料理

「滴姐」正臉曝光！　蔡阿嘎：太正

她一擦「帶血麵筋」掉落！是OO殘留

軍官報復被狗追　繩綁曝曬7小時

神壇夫婦想領養貓　獸醫機警攔截

掀蓋一看…「香菜海」淹沒滷肉飯

更多

最夯影音

更多

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星

客人打來問怎沒賣「藍芽貼膜」？ 她爆氣連喊3次：那是「抗藍光」

一下飛機星巴克送禮、抽中現金　高雄機場「浪漫巧合」求婚大作戰

《夢想》選手飆唱愛黛兒《Hello》　林俊傑驚呼：這是原唱吧！

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面