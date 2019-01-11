蘇貞昌回鍋行政院　鄭運鵬：少數不斷升級進步的政治領袖

▲賴清德請辭行政院長，總統蔡英文宣布新任閣揆由蘇貞昌接任。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

面對九合一大選慘敗，行政院長賴清德11日率內閣總辭，總統蔡英文正式宣布，由蘇貞昌回鍋組閣。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，就算外界對蘇貞昌的年紀有意見，但他是少數，也可能是絕無僅有，讓各界公認不斷升級進步的政治領袖，現在黨主席、閣揆都到位了，大家就放手上工。

賴清德11日上午召開臨時行政院會，宣告內閣總辭。隨後蔡英文於11時在賴清德、蘇貞昌陪同下，出面正式宣告由蘇貞昌接棒閣揆一職，並啟動內閣改組工作，也宣示接下來的三大工作「拚民生，護民主，守主權」。

鄭運鵬指出，「拚民生」是蘇貞昌的工作，同仁都相信依他過去的基礎，黨內可以安心，雖然各界質疑他的年齡，但這不是重點，「我認為他是少數，也可能是絕無僅有，讓各界公認不斷升級進步的政治領袖」，他在在公共政策上與時俱進，甚至歷次的選舉模式，都讓後輩及對手看不到車尾燈，他的衝衝衝，無庸置疑，也毫無怠速。



鄭運鵬也向蘇貞昌喊話，對於新內閣團隊，政務官的選擇，要勇敢任用有民選背景、及大膽敢言的閣員，擺出「具有內閣制精神」的內閣，因為，政策擬定及回應符合民意步調，真的很重要。就算國民黨會酸言酸語，說是敗選俱樂部，但在這個非常時期，執政黨要笑罵由人，過幾個月，拿出成績，民意支持，才是重點。



至於政府總預算，國民黨批評該由誰負責，鄭運鵬認為，這是白擔心了，同一個執政黨，大方向相同，不會有太大的出入，而且，不管是中央或地方政府，在交接後的第一年，也都是執行前一任的預算，過去也沒有特別的隔閡。