肚子大無腦？研究：肥胖者腦灰質區比正常體重者較小

▲大腦是好東西，要保護好。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

正如小編所說的：「大腦真的是好東西，要保護好」。根據「美國神經病學學會」(American Academy of Neurology)周三(9日)公布的一項研究指出，過多的腹部脂肪(例如啤酒肚)跟大腦萎縮可能有關連。

該學會在旗下《神經病學》期刊的網路版發表研究報告稱，研究人員測量了受測者的身體質量指數(BMI)跟腰臀的比例，發現超重過胖兼腰圍粗的人，腦部結構比較小。不過該研究仍然不清楚是否肥胖導致腦部結構不正常，還是因為腦部結構異常引致肥胖。

英國拉夫堡大學(Loughborough University)研究人員對9652名平均年齡55歲的人進行檢測。分析他們的體重及腦部結構關係。 從BMI指數發現有19%的人超重。而這些肥胖者腰圍愈粗，大腦的灰質區域大小就比體型正常的人為小。灰質區域神經主要負責自我控制能力，肌肉控制和感知知覺。

研究者用核磁共震掃描來量度人們腦中不同部份的體積，在1291名受測的超重肥胖者當中，發現大腦灰質體積最小的只 有786立方公分。跟3000體重正常受測者的大腦灰質體積798立方公分相比，明顯較低。

目前研究證實大腦體積細小跟罹患認知障礙風險較高有關連， 但超重及過胖是否跟和大腦體積大小有關，迄今未有定論。