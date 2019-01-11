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IG一文多發功能來了！小編發文更加快速、輕鬆

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▲▼社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲Instagram將推出多帳號同時發文的功能。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

小編們有福了，Instagram將推出多帳號同時發文的功能，同一則貼文可選擇多個不同的號同時發布。該功能將率先導入iOS設備中，未來同時管理多個帳戶的IG小編們在工作上將會更加容易。

TechCrunch報導，Instagram過去僅是做為單純分享照片的社全平台，如今它開始有了更多不同的功能。Instagram將率先對iOS設備用戶推出多帳號發文功能，用戶可在發文前，選擇該欲張貼該則貼文的帳號，發送後，同一則貼文即可在多個不同的帳戶上發送，不須再依序貼文。Instagram發言人表示，希望能為需要發布多個帳號的使用者，更好的體驗。

這種調整對廣告主等人來說的確是很方便的功能，但對Instagram用戶卻未必是個好消息。未來Instagram上的廣告文案恐將愈來愈千篇一律，用戶將會在多個不同的帳號看見與其他帳號一模一樣的貼文，重複的貼文一再出現，對Instagram的生態系無疑是沒有太大的幫助。

目前不確定該功能是否會擴展至Android平台或限時動態上，過去Android平台曾提供過類似的功能，但該功能被批評程序太多複雜，因此他們正在找尋簡化此流程的方法。

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關鍵字：Instagram,一文多發,iOS,社群網站

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