臉書成癮難戒　平均要花3萬才能讓你停用1年

▲在臉書爆出多起隱私權風暴後，曾有多人在網路上宣稱要刪除臉書帳號，但數據顯示，大多數人都是講講而已。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

「#deleteFacebook」一度成為熱門字眼，但或許從未實現過，因為戒掉臉書的代價，可能比你我想像的還高，研究指出，放棄使用臉書1年的代價，平均高達1千美元（約新台幣30859元）。

#deleteFacebook（刪除臉書）運動，在臉書爆出多起隱私權風暴後曾掀起一波熱潮，並有許多人在網路上響應，但戒掉臉書顯然不是一件容易的事。自去年9月開始，至少有26%的使用者宣稱自己已從手機中刪除臉書的應用程式，但從分析數據來看，其實不然。9to5mac報導指出，一項新研究顯示，人們平均必須獲得超過1000美元的報酬，才願意放棄使用臉書1年。

該研究最初為兩項獨立的研究。美國凱尼恩學院（Kenyon College）經濟學家Jay Corrigan與其研究夥伴，薩斯奎漢納大學（Susquehanna University）的Matt Rousu發現塔夫茨大學（Tufts University）的Sean Cash，以及密西根州立大學（Michigan State University）的Saleem Alhabash兩人的研究，並發現兩項研究的內容相互補，便決定將彼此的數據和結果結合成一篇論文。

根據研究內容，受試者須真的不使用臉書，他們也能因此得到報酬。研究結果發現，使用者平均需獲得4.17美元才能放棄使用臉書一天，若時間要拉長至一周，則須獲得37美元，一年下來，使用者須獲得1139美元至2076美元間的報酬，才能整年不使用臉書，其中支付學生的錢比成年人多。結果顯示，人們一年不使用臉書的代價為1000美元。

當然，該研究不是指出臉書可以因此得到或失去這些費用，事實上，不使用臉書仍會有其他的社群網站替代，但該研究確實說明了為何使用者面對臉書這樣肆無忌憚地竊取、使用用戶個資時，用戶仍願意繼續使用臉書。