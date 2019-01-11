財訊／少子化海嘯來襲　大學私校逆境求生術

文／廖君雅、洪綾襄

教育部推估，107學年度台灣大專校院新生約有25萬人，未來10年將銳減約10萬人，勢必衝擊大專校院的發展與生存；尤其，在公立大學占有招生與政府經費挹注的優勢下，私校的生存只能各憑本事，技職院校處境更顯艱難。

學校要永續經營，財源主要靠招生註冊率，由於定位是教學型大學，必須務實讓學生與產業接軌，才有利學生畢業即就業，吸引企業贊助和產學合作，進而提升招生能見度和註冊率，形成正向循環。然而，國內高等教育卻呈現城鄉資源不均的現象，不過，危機就是轉機，國內幾所私立技職大學積極運用優勢或資源特色，打造出屬於自身的特殊利基，不僅扣緊趨勢脈動，並與產業密切連結，正努力走出少子浪潮的陰影。

位於嘉義民雄鄉的吳鳳科技大學，18年前從專科學校升格為技術學院時，就抱持著差異化的想法，延攬消防署前署長陳弘毅，透過其專業背景及人脈，一步步打造出目前全國大專院校中獨有的消防系。

除了少子化衝擊，地理偏僻也是吳鳳科技大學與他校競爭的弱點；因此，18年前蘇銘宏擔任代理校長時，決定「要走出不一樣的路」。當時，僅有警察大學和警專設消防系和消防安全科，吳鳳科大決定融合機械、電機、化工和土木專業，逐步擴展到跨領域結合。「消防其實是綜合性的工程科學，警大與警專強調災害搶救，」蘇銘宏回憶，「不過我們消防系特色是災害預防，並以實作為主。」

求生術1

打造旗艦特色科系 冷門也有利基

目前，吳鳳消防系在國內已素有口碑，國內各大消防廠商都十分關注，隨時送上最新設備，也有不少同業來「取經」觀摩，想仿效打造相關科系。換句話說，打造旗艦型的特色科系，即使非熱門科系，也因其獨特的產業資源，在產業擁有知名度，讓學生畢業找出路可望在競爭激烈的紅海中突圍。

同樣致力發展重點科系的學校，還有桃園中壢的萬能科技大學，全校學生11000人，就有7000人就讀餐旅觀光系，規模居國內之冠。只是，觀光餐飲由於太過熱門，教育部逐漸實施總量管制，加上資源考量，校長莊暢再度分析學校的地理及產業優勢，決定發展以航空城為利基的「航空暨運輸管理系」和「航空光機電系」。

萬能科大耗資千萬元打造3層樓的機棚教室，主攻機場產業經濟鏈，培養空服員、機師和維修技師等，除與澳洲南十字星大學合作雙聯學制，更與華航董座何煖軒及長榮航空董座林寶水簽訂產學合作意向書。…(本文節自財訊572期，詳全文)

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