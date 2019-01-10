打造仿真女機器人「佳佳」　陳小平研究AI倫理風險：需較長週期

▲陳小平介紹仿真女機器人佳佳 。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

主導開發研製出智慧服務機器人「可佳」與仿真女機器人「佳佳」的陳小平教授近日表示，中國人工智慧學會倫理專業委員會正著手進行中國人工智慧（AI）倫理規範研究，期待來自社會各界的幫助、建議和支持。對於機器人在倫理道德方面帶來的風險，陳小平表示，「我們並不十分清楚人工智慧究竟能帶來什麼樣的風險，相關研究需要一個較長的周期。

根據《新華社》報導，有「佳佳之父」稱號的陳小平教授，同時是中國著名人工智慧專家、中國科學技術大學機器人實驗室主任。他在接受記者採訪時表示，中國人工智慧學會在半年前委託他組建人工智慧倫理道德專業委員會，著手開展人工智慧倫理道德問題的研究。

▲仿真機器人佳佳與陳小平 。（圖／翻攝自新華社）

陳小平表示，人工智慧和其他技術的特點不一樣，很多人工智慧技術具有自主性。例如自主機器人在現實社會中具有物理行動能力，一旦出現問題，危害非常大，「現在開始研究，並不是說中國的人工智慧發展已經出現問題，而是倫理道德是非常複雜的問題，我們並不十分清楚人工智慧究竟能帶來什麼樣的風險，相關研究需要一個較長的周期。」

據報導，委員會計劃針對不同行業，首先設置一系列子課題，如智能駕駛規範、數據倫理規範、智慧醫療倫理規範、智能製造規範、助老機械人規範等，之後再逐步擴展到其他行業部門。有關成果將向社會公開發布，徵詢意見和建議，並為制定相關政策提供參考。

▲中國美女機器人佳佳 。（圖／翻攝自新浪財經頭條）

報導指出，陳小評主導開發研製的智能服務機器人「可佳」在國際上多次獲獎，仿真機器人「佳佳」於2017年作為「新華社特約記者」，與美國著名科技觀察家凱文·凱利、人工智慧專家巴特·塞爾曼進行人機對話，這是全球首次由高仿真智能機器人作為記者與人進行交互對話。

陳小平呼籲中國人工智慧學術界和產業界、以及倫理、哲學、法律等社會學科各界參與其中，共同規避人工智慧發展過程中的倫理道德風險，同時避免因為減小風險而遏制產業發展。

中國人工智慧學會是經中國民政部註冊的中國智能科學技術領域唯一的國家級學會，會員包括22位中國科學院或中國工程院院士。

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