王雪紅CES預告HTC將推5G手機　2020旗艦產品跟著走

▲HTC董事長暨執行長王雪紅領軍參展CES 2019，推出頂級VR產品組合，實踐VIVE Reality願景。（圖／宏達電提供）

財經中心／綜合報導

2019年CES美國消費電子展正式登場，宏達電董事長王雪紅今年率領團隊親赴現場，並率先預告當5G市場到位，2020年宏達電的旗艦產品將跟著5G走，甚至VR手機遲早也會有相關產品和服務推出。

5G在今年進入關鍵期，國際大廠無不率先鋪路，搶攻這塊市場大餅，力拚在2020年正式商轉之前有所進展，目前宏達電已經推出全球首款5G終端，並在去年底攜手美國電信商Sprint、澳洲電信商Telstra合作開發5G Hub mobile smart device，也打進中國移動5G智慧聯網設備。

王雪紅今年親率團隊前往CES表示，宏達電現在賣給企業用戶的產品，除了硬體產品之外，還有平台、內容及服務，提供客戶整體解決方案，這是一個更為長久的業務模式，毛利率也會更高。



談到5G，王雪紅表示，宏達電5G手機可能要到下半年，手機產品線會努力規劃，等市場到位，宏達電就會有產品，並預測5G在消費端市場，要到2020年才會有明顯發展，而宏達電的旗艦產品將跟著5G走。

宏達電今年CES在拉斯維加斯Wynn飯店設置VR展場及體驗區，由於今年宏達電新品VIVE COSMOS，官方渲染圖顯示VR和手機圖示，市場關注宏達電是否要推出VR手機的相關服務和產品，王雪紅表示，VR和手機整合是遲早的趨勢。