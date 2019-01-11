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影／溫州「別人家公司」年終送員工100輛新車　夠優秀才有

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記者馬叔安／台北報導

浙江溫州銘博汽車部件有限公司（下稱銘博汽車）今年年終豪擲1100萬元人民幣（約新台幣5000萬元），購入100輛新車送給員工，還提供兩款車型、3種顏色任員工挑選，成為網友們稱羨的「別人家公司」。公司幹部則指出，只有優秀員工才有機會拿到車。

《錢江晚報》微信公眾號報導，首批到達的56輛吉利新車在8日上午出現在公司，下一星期還有44輛新車將從吉利杭州灣生產基地運到溫州，為了照顧不同員工的需求，公司購置了吉利繽瑞汽車，另一款則是吉利帝豪GS跨界SUV，還有白、玫瑰金和紅等顏色科選擇。

▲銘博汽車年終買新車送優秀員工。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲銘博汽車年終買新車送優秀員工。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

銘博汽車人力資源行政中心負責人向世平說，只有達到工齡在3年以上，以及年度績效考核為優秀這兩項標準，經過部門層層推薦才可能成為優秀員工，有機會拿到車

據指出，銘博汽車目前有3500多名員工，2018年利潤達人民幣8800萬元，花了其中1100萬元購買汽車送員工，公司從2010年開始建立了發年終獎的慣例，除了喜提新車的100名優秀員工，其他員工則發放1到兩個月的工資作為年終獎。

▲銘博汽車年終買新車送優秀員工。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

▲銘博汽車年終買新車送優秀員工。（圖／翻攝自《錢江晚報》微信公眾號）

據了解，這些員工目前只有新車的使用權，3年後，車將免費過戶給員工。公司還許諾，如果2019年經濟效益相對可觀，還會加大年終福利。

面對銘博汽車這樣的福利，網友們表示，「別人家的公司！羨慕嫉妒恨啊」、「別人家的公司從來沒有讓我失望過」、「還缺員工嗎？」

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關鍵字：溫州,銘博汽車,年終

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