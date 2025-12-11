羅浮宮寶物遭竊「漏洞全曝光」　調查報告出爐：就差30秒！

▲法國巴黎羅浮宮失竊珠寶至今仍下落不明。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

法國羅浮宮10月發生震驚國際的王冠珠寶失竊案，涉案珠寶市值約1億200萬美元，至今仍下落不明。近日公布的調查報告顯示，若非安保疏失，竊賊可能在案發現場即時被抓獲。

報告指出，案發當天上午，竊賊闖入博物館時，周邊監視攝影機僅一支在運作，保全監控室螢幕數量不足，使人員無法同時掌握各路影像。警報響起後，警方因調度混亂，最初前往錯誤位置。文化委員會主席拉馮（Laurent Lafon）痛批：「博物館及主管機關在維安上全面失職。」

最令人震驚的是，竊賊逃離現場僅30秒後，警方與私人保全就抵達現場。調查負責人寇賓（Noel Corbin）指出：「只差這30秒，塞科利達（Securitas）警衛或開車趕來的警察，就可能阻止竊案。」他強調，若安裝現代化監控系統、門板採強化玻璃，或內部協調更完善，這場損失或許可避免。

▲羅浮宮失竊珠寶，瑪麗艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）與奧坦絲皇后（Queen Hortense）的藍寶石首飾。（圖／記者董美琪攝）



歷年評估報告早已警示潛在安全風險，例如梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）專家曾指出陽台為安全死角，可用伸縮梯進入，而此次竊賊正是從該處入內。寇賓也透露，現任館長戴卡赫（Laurence des Cars）並未知曉前館長馬蒂內茲（Jean-Luc Martinez）下令的稽查報告，建議未被採納，兩任館長間缺乏協調。

警方認為，先前逮捕的4名竊賊即為作案全員。竊賊從進入阿波羅長廊到逃離，全程約10分鐘，並騎乘重機迅速撤離。外界已多次呼籲戴卡赫下台，10日報告公布後，她可能面臨更大壓力。

▼法國巴黎羅浮宮。（圖／記者董美琪攝）

