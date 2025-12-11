iPhone年度遊戲、App排行榜出爐　ChatGPT成「破億下載王」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 10日晚間公佈 iPhone 熱門排行榜最受歡迎免費、付費App、遊戲榜單，在AI浪潮襲擊下，《ChatGPT》無疑成為今年免費下載排行榜冠軍，付費App則由俗稱小火箭的《Shadowrocket》拿下；在免費遊戲部分則由無腦紓壓的《向殭屍開炮》拿下，負責則是全球熱銷的麥塊系列作《Minecraft: Dream it, Build it!》奪下，現在就讓《ETtoday新聞雲》整理各類Top10，一起來看看有哪些App上榜吧！

▼蘋果10日晚間公開App Store iPhone年度熱門App、遊戲排行榜。



蘋果在10日晚間公佈iPhone年度排行榜，在免費App、付費App、免費遊戲及付費遊戲上，分別由《ChatGPT》、《Shadowrocket》、《向殭屍開炮》和《Minecraft: Dream it, Build it!》奪下。而根據外媒統計資料顯示，受到AI浪潮影響，ChatGPT在2025年上半年不分平台下載次數突破3.18億次，顯見不少人都開始學習使用AI來跟上潮流。

10大免費 iPhone Apps

1.ChatGPT

2.Fubon+ 台北富邦行動銀行

3.Threads

4.拚多多

5.DramaBox

6.Instagram

7.麥當勞APP

8.一卡通iPASS MONEY

9.TikTok

10.MUJI passort台灣

10大付費 iPhone Apps

1. Shadowrocket

2. 靈體偵測器：能量、超自然感測雷達

3. Berry 底片相機 - 韓系奶霜感攝影

4.山林日誌

5.AutoSleep－在手錶上追蹤睡眠

6.Procreate Pocket

7.AnjiMobile FlashCards

8.畫師牆紙

9.TikTok

10.樂客導航王全3D Pro

十大免費 iPhone Games

1. 向殭屍開炮

2. 破壞之主

3. 仙劍奇俠傳：新的開始

4.怪咖糾察隊

5.Pokemon TCG Pocket

6.暮色雙城－大昌中學探秘

7.主公衝衝衝

8.叫我關老爺

9.三國雲夢錄

10.龍魂旅人

十大付費 iPhone Games

1. Minecraft: Dream it, Build it!

2. Balatro

3. Plague Inc.

4.女王的遊戲：盛事天下 媚娘篇

5.鬼谷八荒 Tale of Immotral

6.大俠立志傳

7.家園、異星與獵人

8.動物森友會 口袋露營廣場 集合版

9.碧海蒼雲錄

10.Solo Mini Golf