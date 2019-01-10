台大醫院爆論文造假！名醫專精肝癌新藥　還回68萬研究費

▲台大醫院再爆醜聞。（圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

2016年前台大教授郭明良研究團隊多篇論文涉及造假，當時台大前校長楊泮池也擔任數篇論文作者，在教育界投下一枚震撼彈。事隔2年，醫界龍頭台大醫院再爆論文造假醜聞，台大醫院醫學研究部主治醫師陳昆鋒，多達10篇論文遭科技部認定造假，規模不亞於當年郭明良案。

經過科技部、台大及台大醫院調查，認定以陳昆鋒為主的研究團隊，有10篇論文造假，這10篇論文都有申請或取得科技部補助專題研究計畫。科技部學術倫理委員會決議，對陳昆鋒做出停權10年的嚴厲處分，也不得申請研究計畫，同時追回68萬元的研究經費。

據了解，49歲的陳昆鋒原是一名臨床醫師，在台大醫院完成住院醫師訓練後，便前往美國俄亥俄州立大學攻讀藥學博士，取得學位之後重回台大醫院，成為研究型主治醫師，專注於創新癌症標靶藥物的相關研究，並保留台大醫院家庭醫學部門診，曾獲庠科技論文獎、吳大猷先生紀念獎、國家新創獎等多個學術獎項。

▲郭明良教授2016年涉入論文造假。（圖／立法委員邱議瑩辦公室提供）

這起學術造假讓人聯想到2016的郭明良案。據《蘋果日報》報導，台大醫院醫師透露，2016年就傳出陳昆鋒也涉入其中。台大校方坦言，在郭明良案後，陳昆鋒也被檢舉涉及造假，校方學術倫理委員會調查發現與郭明良無關，但陳昆鋒的多篇論文確實涉及造假。

對於研究論文被爆造假，陳昆鋒透過媒體回應，應該是認知有落差，科技部如何認定也只能接受，現在的制度沒有讓當事者有再爭取的空間，盡量讓相關內容完成勘誤再出版，不要造成其他人在引用上產生困擾。

郭明良案又稱台大醫學論文造假案，國外網站「學界同行審論平臺」（PubPeer）2016年11月揭露台灣大學郭明良教授研究團隊涉及多篇論文涉及造假，其中校長楊泮池擔任數篇論文共同作者，在國際上引起討論。教育部、科技部及台大特別調查委員會經調查後，於各涉案人員依情節不同各有相應行政處分；教育部也扣減台大106年度獎助經費5400萬元。



陳昆鋒

年齡：49歲

研究專長：肝癌新藥研發

現職：台大附設醫院醫學研究部主治醫師、台大醫學院分子暨比較病理生物學研究所副教授

學歷 ：

美國俄亥俄州立大學藥學博士

台大醫學系

經歷：

台大醫學院臨床醫學研究所兼任助理教授（2010/2至2012/1）

台大附設醫院家庭醫學部住院醫師（1999/7至2001/6）

獲獎：

2014年第12屆有庠科技論文獎

2014年第11屆國家新創獎

2013年徐千田癌症研究傑出獎

2011年國科會吳大猷先生紀念獎