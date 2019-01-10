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台大醫師論文造假　科技部：會修正學術倫理相關審議要點

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記者邱倢芯／台北報導

台大醫院近期被媒體爆出醫師學術論文造假事件，對此，科技部今（10）日早上臨時召開記者會做出回應。科技部指出，會再修正「科技部學術倫理案件處理及審議要點」，擬定未來是否主動公開這一類的學術論文造假事件。

科技部參事間法規會執行秘書詹文旭表示，依目前《科技部學術倫理案件處理及審議要點》第13點規定：學術倫理案件經學術倫理審議會審議作成處分建議者，經審議會視情節輕重決議後公開相關資訊。

不過針對於違反學術倫理案件後，審議會「視情節」選擇公開不公開的基準，科技部卻沒有一個定論；審議會中的十位外聘委員是採用共識制，若有歧異會再多加討論。也就是說，科技部的學術倫理審議會對於個別案件的公開與否，都是「憑感覺」。

像是此次台大醫院爆出的「陳昆鋒醫師團隊違反學術倫理案」也是由媒體揭露才公開，因為此一個案審議會原本是決議不公開，僅是以去識別化（蓋名）方式摘要公開；但是任職單位、違反類型、處分方式、追回經費金額、發生年度等資訊都將加以公開。

▲▼ 科技部參事間法規會執行秘書詹文旭。（圖／記者邱顯燁攝）

▲科技部參事間法規會執行秘書詹文旭。（圖／記者邱顯燁攝）

不過科技部會後也指出，將會針對審查機制「視情況」做出修正，未來可能訂定出個案公開與否的基準，但至於最快何時才會有最終的修正定論？科技部僅表示，需要時間研議；並沒有給出正面的回應。

據了解，目前科技部針對這一類違反學術倫理案件，如經審議決議公開，會以新聞稿或記者會方式對外公布，並在科技部的研究誠信電子報發布；未決議公開之案件，以去識別化方式摘要公開，警惕研究人員不要再重蹈覆轍。

根據科技部統計，目前已經審議作成處分180餘案中，發生於95至100年最多，違反行為態樣以「抄襲」占六成以上最多。針對這一類的違反學術倫理的案件，科技部審議違反學術倫理案件，除在獎補助案件審查中經職權立即發現者外，通常多是數年前所發表的論文或執行的計畫，平均差距約在5年左右。

科技部認為，這是因為論文發表後，會需要經過學術社群的長期討論、驗證，所以才會在多年後被發現有此一學術倫理有問題。

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關鍵字：論文造假,科技部

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