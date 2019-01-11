理科太太自爆「吃大麻過量」險死！公寓昏沉3天…決定進入愛情的墳墓

▲理科太太和老公。（圖／翻攝自Youtube／理科太太）



網搜小組／綜合報導

網路紅人「理科太太」2018年迅速串紅，除了傲人的口條、學歷外，感情生活也讓網友非常好奇。她也坦言進入愛情的墳墓契機，竟是因吃了太多「大麻巧克力」，差點單身死亡而有的醒悟。

理科太太接受網路節目專訪表示，她29歲生日當天為了慶祝，吃了大麻巧克力，由於吃了四分之一沒有感覺，變將整塊吃下，殊不知那是正常劑量的4倍，直接讓她呼吸困難，頭腦昏沉。

▲▼理科太太29歲時誤食過量的大麻巧克力，差點死亡。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



「我快要死了」理科太太回憶起當時的情況，當下她快無法呼息，昏昏沉沉的狀態持續了3天，讓她心想「29歲單身女子死在自己公寓，好悽慘，我這輩子才剛開始而已」，好在沒有大礙，清醒後也下定決心，要找老公結束單身生活。

理科太太迅速地下載交友軟體，並從多名理想對象中挑到現在的老公「理科先生」，她也談起兩人剛交往時的趣事說，理科先生一直誤會她沒錢、很窮，一度使出「金錢誘惑」，對她說：「我賺很多錢，可以帶妳去吃好吃的。」讓她忍不住問好友：「妳覺得他是不是瘋子？」

此外，她的老公送的禮物都很超乎想像，在正式交往前，她收到的第一份禮物竟是「皰疹娃娃」，她細心分析後得到兩個結論：「第一個（皰疹）要經由性行為才可以得到，這可能是一種性暗示，第二個是，這一但（感）染到之後，這輩子都會跟著妳。」原因意外有點浪漫。

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