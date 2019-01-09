理科太太新片feat.聖結石　粉絲崩潰他護「不是小玉就好」...釣出本尊回應！

▲理科太太新片找來擁有141萬訂閱的人氣YouTuber聖結石跨刀。（圖／翻攝自Youtube／理科太太 Li Ke Tai Tai）

記者黃君瀚／綜合報導

網路紅人「理科太太」（陳映彤）可說是2018年最成功YouTuber，面無表情又平淡的語氣，幽默介紹著科普知識，短短半年時間就吸引65萬人訂閱。這次她在新片中邀請141萬訂閱的聖結石（曾勝傑）合作，進行一場生火挑戰賽，沒想到引來不少粉絲反彈，「無敵傻眼，居然找聖結石......。」

網友8日下午在PTT發文，題為〈驚！理科太太與聖結石合作？！〉無奈表示一直很喜歡理科太太，沒想到新片居然找來聖結石跨刀，2人到華中露營場進行生火挑戰賽，嘗試用簡單小道具升起火苗，最終目標是將生雞蛋煮熟。

他表示，這次合作讓人相當詫異，在理科太太的臉書頁下面粉絲也是各種崩潰，「理科太太你怎麼會找他（哭）」、「聖結石......略過不看」、「老實說我連3分鐘都不想看」、「無敵傻眼，居然找聖結石」、「我都不讓孩子看某些YouTuber的影片，這樣媽媽好像打自己的臉」「嗯今天突然過得不太好了呢」。

▲在粉絲崩潰潮中，理科太太本人親自回應提問。（圖／翻攝理科太太臉書）

不過，也有不少粉絲力挺理科太太多元嘗試，找不同類型YouTuber合作，「跟不同人合作，會產生不同的化學變化」、「拓展低年齡層的觀眾群也沒什麼不對，雙方互利互惠罷了」、「雙方互相拉抬一下，不同的TA互相交流也是件好事」、「大家的反應實在很沒有禮貌呢」。

一陣洗版留言之後，理科太太親自回應粉絲，先是打趣詢問聖結石之前到底做了什麼事（讓網友傻眼），之後分享親身的觀察力挺，「我幫你說一句，聖結石是個非常努力，又有禮貌的孩子。我們繼續加油！」聖結石本人也相當高EQ、大氣，出面配合崩潰的網友一起玩哏，「理科太太你怎麼會找他......」。

▲小玉YouTube上的追蹤人數高達135萬。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

有趣的是，在一片反彈聲中，有死忠粉絲力挺找聖結石沒什麼，「除了小玉誰都可」！該貼文也釣出理科太太本尊親回，她簡短5字給了承諾，「他我不會的」，讓許多網友感到放心。

在生火挑戰賽中，2人得善用地上的樹葉、乾草幫助點火，聖結石準備的生火小物是汽水鐵罐和巧克力，理科太太用的道具是電池加口香糖。比賽開始，聖結石將巧克力塗抹在罐子的底部，想藉由反射作用來生火，最後在烈日下曬了2小時，共嘗試5次終於成功；理科太太則將鹼性電池放電在口香糖鋁箔紙上，試了3種不同的電池卻都失敗，最後自暴自棄放棄生火。