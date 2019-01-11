年曆也能這樣拍！邱昊奇、曾少宗、洪小鈴回到1926年魔法世界？

新的一年才剛開始，

每個人不想往前衝，

無論是生活目標、造型都求新求變，

而卻有一群人「走回頭路」

此次以20年代為背景設定，

致敬當代指標奇幻作家－J·K·羅琳（J.K. Rowling）

以復古、戲劇感的老舊片場，

邀請眾多演員「演出」拍攝

回到1926年魔法時代，

如夢似幻。

國民男友大丈夫！－邱昊奇



褐色條紋西裝、黑色皮帶（All by VivienneWestwoodTaiwan）

高筒黑色男士皮鞋（Hogan）

演出網路短劇十二星座男友及戀愛鄰距離的邱昊奇，

近期也上映主演新戲必勝大丈夫，積極轉型

總是穿著輕鬆休閒，給人暖男、草食男的形象，

實際上平常喜歡閱讀跟衝浪的他，

這次寬衣解帶，

穿上合身剪裁的三件式西裝，

展露塊塊分明的好身材，

詮釋出告別暖男形象的怪獸感野性！

探索內心，演戲沒有終點－曾少宗



海軍藍澎袖西裝、紅白海盜紋襯衫（All by VivienneWestwoodTaiwan）

曾少宗離開可米小子後，

積極往戲劇表演發展，

這條路上嘗試了許許多多的角色，

也歷經迷惘、患得患失的撞牆期

最後，

終於看清自己，無論是演戲、歌唱、旅日發展等，

都是從自己出發，相信自己。

戲劇感十足的剪裁西裝，只有具備肯定自己的動力，

才能駕馭！

自帶奢華女王氣場－洪小鈴



透膚絲絨長洋裝（Longchamp）

水鑽扣飾高跟鞋（RogerVivier）

Fit穿孔耳環（Swarovski）

近一年沒公開出現在台灣的洪小鈴，

身為40女人，

懂得愛自己，也期許被疼愛。

透視的長洋裝不吝嗇露出保養得宜的曲線，

1920年代盛行的皮革、長洋裝、優雅感的絲絨，

加上吹彈可破的皮膚不用浮誇喧囂的配件，

自帶女王氣場，奢華霸氣！

天后御用華裔德國琴人－楊銀豪



褐色刺繡兩件式西裝、白色logo襯衫、湖水綠Logo膠鞋（all by VivienneWestwood）

華裔德國人楊銀豪，

多次與蔡依林、鄧紫棋、張鈞甯演出對手戲，

MV裡不容忽視的混血臉孔。

不羈的西部風格，彈奏一首練習曲，

刺繡有點童趣，卻充滿挑釁。

深藍憂鬱中的一抹清新－鍾政均



黑色格紋外套、深藍色色塊拼接斜文襯衫、藍色側條紋灰色威爾斯格紋長褲（all by CKCalvinKlein）

單眼皮的鍾政均無時無刻洩露出濃厚憂鬱的哀愁感，

20年代倫敦紳裝風格，

以深藍色、褐色為主調，展現沈穩的人設。

一點綠色色塊、一點紅色色塊，

在藍色與條紋的交織中，

跳脫出內心小男孩的一面。

不溫不火的太陽－林孫煜豪



Brooklyn 黑色翻毛領夾克（Allsaints）

看見林孫煜豪就像當年的小太陽鍾漢良，

稚嫩的外表，笑起來陽光煦煦，不溫不火，

太會太過猛烈熱情而灼燒，也絲毫不虛假矯情。

一上戲時，滿腔的戲劇魂油然而生。

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由新生代藝人妝髮團隊 LakuLee、RyanLin、Kim 領銜穿梭過去，

結合1920年代大亨小傳的概念發想，

將女生以波浪、濕潤髮束呈現；

而男生相同以華麗、瘋狂為主軸，

油頭、狂野的髮束線條及手指微捲的瀏海貫穿。

呈現出歷史最多采多姿的奇幻年代。

時尚攝影師Loki與瑞斯萊森影像，

巧妙運用鋼琴、電視、廢墟片場等

遊走光線與濃霧之中，

真真假假、假假真真。

“

1920年代帶起的時尚浪潮，無論是麻瓜還是巫師，肯定都得迷失在這神秘月台之中。”

※圖片+文字：Vogue 美人會 -我是凱文

（完整文章請看VOGUE.com）

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