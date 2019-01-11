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用力生活過卻無法留下　在台陸生汪家欣：這裡給的幸福感讓人不捨

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▲▼「你們」攝影展「浮生」系列，利用投影將台北的街景投射在水面上。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲「你們」攝影展「浮生」系列，利用投影將台北的街景投射在水面上，藉以表示自己對此地的不捨。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者吳易達／採訪報導

「陸生在離開的瞬間，就跟這個地方毫無關係；因為不能回來，也好像沒有來過一樣；爾後回憶起這段日子，如夢如幻」，在台陸生汪家欣在接受採訪時這樣說道。

1996年出生，來自湖北的汪家欣從高中畢業就來台求學，畢業於世新大學的公共關係暨廣告學系，修完半年碩士課程後，馬上就要前往紐約大學攻讀公共關係與企業傳播碩士學程。

在離台赴美前，汪家欣舉辦了《「你們」攝影展──不屬於這裡的人，叫你們》，訴說著身為在台陸生的無奈，「自己用心用力生活的地方，但卻沒有任何留下來的可能性，離開後就再也沒有正當理由能夠回來了。」

在台生活超過5年的汪家欣說，她最喜歡的台灣藝人是彭于晏，在十幾歲的時候從螢幕上看到《翻滾吧！阿信》，鼓舞了她，來台後還特地去宜蘭的公正國小尋找拍攝地點，體驗當時的勵志場景。

記者也問到，高中畢業後怎麼會想來這裡念書，汪家欣回答，從小就接觸到許多台灣的偶像劇，在台灣也有很多金曲獎、金馬獎等等，覺得是一個藝文氣息很濃厚的地方，可以體會到很多更內蘊的東西。

汪家欣表示，一開始來到世新大學讀書時，都是跟陸生在一起生活的；不過因為兩邊政策的關係，每班只有一個陸生、甚至有些班級還沒有，基本上在學校中陸生是很少的。

對於在台唸書的難處，汪家欣也指出，陸生在台灣是沒有健保的，如果有同學出車禍受傷，沒有另外買商業保險的話，就需要自己承擔費用；陸生在台灣也不能像其他從外地來的學生，擁有在學打工的合法資格。

汪家欣繼續說，其實也不是那麼在意有沒有健保、能不能打工，只是覺得陸生在兩岸政治的立場下，被限制的東西非常多，沒辦法跟其他一樣是從外地來求學的人一樣平等。

▲▼「你們」攝影展，「陸生在台困境」系列。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲「你們」攝影展，「陸生在台困境」系列。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

對於有些報導著陸生在台限制很多的新聞，許多網友都會表示，「是你自己選擇要去的」、「活該」等等；但汪家欣能體會網友的想法，「他們只是剛好藉由這樣的出口去抒發，並沒有任何的針對性，在台灣、在大陸我們都是特殊的族群，理所當然地就承擔了這樣的重擔」，如果兩岸市民都能互相到彼此的城市看看，更能了解彼此、尊重對方。

汪家欣繼續說，「大家會覺得兩岸在網路上都很仇視雙方，但真正的接觸、相處後，往往都能感受到對方的真誠與友善。」

汪家欣說，其實，在大陸的同學都對台灣很感興趣，自己也會分享兩邊教育、文化不一樣的地方，許多人常常會問到，「到底是台灣發達，還是大陸發達？」但她覺得這是不能比擬的，「台灣的發達給我的是一種『幸福感』，讓我們捨不得離開這裡」。她也表示，很開心自己在18歲的黃金時期就在不熟悉的另一邊，接收新鮮事物，在兩岸觀念上也滿早就有了交流，並且非常習慣生活在這裡。

不過，「用心用力生活的地方，卻沒有任何留下來的可能性」，汪家欣無奈的表示，因為政策的關係，沒辦法留在台灣，回來旅遊都不行，自己在這邊念書也覺得非常接合，或許比一些台灣人都更熟悉台北，「但當你一畢業，就跟這個地方再也沒有關係了」，離開後就沒有正當理由能夠再回來，不能說自己是台北人，也不能再說自己熱愛這個地方。

▼「你們」攝影展「浮生」系列，利用投影將台北的街景投射在水面上，藉以表示自己對此地的不捨。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼「你們」攝影展「浮生」系列，利用投影將台北的街景投射在水面上。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者也問到，離開後會想念台灣的同學朋友嗎？「當然！肯定會想念台灣的朋友，依舊會做很好的朋友，畢竟是在學生時代很認真交的朋友」，汪家欣回答，像這次自己舉辦的攝影展，在台灣的大家都很支持，「在這裡，大家都會很支持你、鼓勵你、實現自己的夢想，而且也不會有太多的批評或評價。」

在台修完半年碩士課程後，汪家欣就要前往紐約大學讀書了。記者也問到未來的發展會怎麼規劃，汪家欣回答，「到時候生活再去看，但一定會發揮自己的優勢，融合在台灣、大陸、美國的文化，從這些曾經用心生活過的地方，去展現自己從當地學習到的優點。」

▼「你們」攝影展，「陸生在台困境」系列。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼「你們」攝影展，「陸生在台困境」系列。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

「沒有機會能再回來台灣很難過，有很多回憶留在這邊，也很習慣這邊的生活方式」，汪家欣說，她還非常熟悉台語了，覺得自己回家鄉的時候會不小心突然冒出幾句，知道自己要離開一個用心生活過的地方，不能夠再回來，真的非常難過與不捨。她繼續說，「我覺得來自其他地方的學生也一樣，都會有一種要離開台灣的傷感。」

最後汪家欣也說，覺得台灣是一個很溫情的地方，希望兩邊可以更和平、更開放，兩邊都是我很愛的地方，期待未來可以回來這裡找以前在台灣的同學，台灣的同學也能多過去走走、看看。

「在這裡生活，有一種幸福感，做為一個平凡人生活的幸福感」，汪家欣滿懷感慨地說。

▲▼「你們」攝影展，「陸生在台困境」系列。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲「你們」攝影展，「陸生在台困境」系列。（圖／汪家欣提供，請勿隨意翻攝，以免侵權）

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關鍵字：在台陸生,困境,兩難,你們攝影展

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