持刀殺母傷妹！　思覺失調男堅稱「家人是吸血鬼」：她們還活著

▲ 年輕男子親手殺害生母。（圖／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

「因為她們是吸血鬼，就把她們殺了…」南韓日前發生一起詭異的兇殺案，一名罹患思覺失調症（舊譯精神分裂症）的20多歲男性失控持刀將親生母親殺害，又刺傷妹妹，調查過程中卻堅稱她們是吸血鬼，要求法院以國民參與裁判方式開庭。

遭依殺害親屬罪嫌起訴的27歲男子10日上午10時10分於仁川地方法院受審，過程中要求法院舉行國民參與裁判。他提到，「媽媽和妹妹都是吸血鬼。因為她們是吸血鬼，才把她們殺掉，（為了證明她們是吸血鬼）希望召開國民參與裁判。」

法官向他說明，若真的在他承認犯罪事實的狀況下召開審判，有陪審團反而可能對他不利，並追問他，「有證據能證明母親和妹妹真的是吸血鬼嗎？」沒想到他竟反問，「雖然我殺了她們，但因為她們是吸血鬼，所以可能還活著。法官大人，您可以證明我媽媽是真的死了嗎？」法官則表示，男子必須提出家人真的是吸血鬼的證據，1月18日公開審判時才會決定是否舉行國民參與裁判。

綜合韓媒報導，男子涉嫌於去年10月5日上午10時40分左右，在仁川富平區富開洞的住處持刀狂刺55歲母親的頸部和腹部，再刺傷25歲的妹妹。妹妹報警後，男子當場遭到逮捕；2名傷者隨後被緊急送醫，但母親仍傷重不治。