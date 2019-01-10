前董座高恩背信案　日產向大股東「法政府」說明調查結果

▲高恩一案意外引出日產、雷諾以及三菱聯盟的糾葛。（圖／路透社）

記者王佩翊／綜合外電報導

日本汽車大廠日產法籍前老董高恩2018年11月因涉嫌違反《金融商品交易法》，遭日本警方拘留，同年12月更遭檢方加控背信罪，繼續延押。日媒9日報導，日產汽車已經向同樣持有日產股份的法國政府直接說明高恩一案的調查結果。據悉，自高恩被逮後，日產內部高層曾數度向法國政府接觸，傳達調查結果。

根據《讀賣新聞》報導，高恩被逮一事爆發後，日產曾數度向擁有日產汽車43.4%股份的法國雷諾汽車說明高恩的一切不正當行為，但雷諾卻一再的拒絕聽取說明，因此日產打算透過直接向法國政府說明，讓雷諾能夠瞭解到高恩的罪行。法國政府作為雷諾汽車的大股東，具有一定的影響力。

事實上，法國雷諾曾在12月表示，在經過調查後，遭到日本羈押的高恩在雷諾的薪資並無涉及違法，與聯盟夥伴的日產出現分歧。雷諾甚至在聲明中提到，將持續保留高恩執行長的職位。

高恩涉嫌長年在另一名董事Greg Kelly的協助下，低報自身薪資，挪用公款，遭到日產內部蒐證舉報。據悉，兩人在2010年至2014年，在有價證券報告書上僅登記了約49.8億日幣的薪資所得，然而事實上，高恩的年所得高達99.9億日幣，等於短報了超過一半的金額。高恩在8日上午前往東京地方法院出席聽證會，而這也是他被捕兩個月來首度公開露面。