「最可愛國中生」大PK！　韓妹一甜笑...日網友全變心惹

▲富本愛琉（左）和張員瑛（右）。（圖／翻攝自推特@airu_0211、臉書Meteoroid × IZONE 台灣首站）

國際中心／綜合報導

日本先前舉辦「JC Misscon 2018」選美大賽，由來自北海道的13歲富本愛琉奪下冠軍，成為全日本最可愛國中生，清純模樣獲得網友好評洗版，還誇她「可以接棒當偶像了！」最近日本論壇就在討論，到底日本還是南韓的國中妹比較可愛，事實上，兩人因為風格大不同，各自都擁有大批支持者，實在很難分出高下。

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富本愛琉目前就讀國中二年級，是抖音上小有名氣的網紅，同時還是小學生時尚誌《Nicopuchi》的讀者模特兒，在網路上聲量非常高。她有著纖細身材和水汪大眼，甜甜笑容更是展現出國中生的清純感，從3000人的比賽中脫穎而出摘下后冠。

南韓雖然沒有舉辦最可愛國中妹選拔賽，但網友發現2018年剛出道團體「IZ*ONE」裡面有位14歲成員張員瑛，她一樣是名外貌亮眼的國中生，雪白肌膚配無辜大眼讓粉絲們都很融化，但相較於富本愛琉，她的打扮和妝容偏成熟風格，完全看不出來只有14歲。

▲張員瑛今年才14歲，打扮較成熟。（圖／翻攝自臉書Meteoroid × IZONE 台灣首站）



南韓妹和日本妹都有各自的擁護者，不少網友留言說，「一個素顏一個化妝，不公平！」、「日本妹比較普通」、「韓國妹皮膚很水嫩」、「日本妹才天然！」

據了解，張員瑛是選秀節目出身，外傳爸爸是韓國華僑，有可能和周子瑜一樣是名台灣正妹。