優客工場「青創基地」台北開幕　李榮民：助兩岸年輕人創業

▲「好康報抱優客工場」創業基地9日下午在台北開幕。（圖／翻攝自優客工場好康報抱臉書專頁影片）



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兩岸合作的「台北好康報抱優客工場」創業基地9日下午在台北開幕，與會的中國機電商會台北辦事處主任李榮民指出，目前台灣15到29歲的年輕人失業率超過10%，在創業過程中面臨很多困難與挑戰，青創基地在台建立，可以幫助兩岸年輕人創業就業，共同打造服務平台，營造好環境。

李榮民在現場還表示，台灣年輕人目前面臨到的主要問題是「發展機會少」、「起薪低」、「找不到適合的工作」，很多家長為小孩的前途感到擔憂。他還指出，大陸近年來在「大眾創業、萬眾創新」的背景下，年輕人創業顯現出蓬勃發展的勢頭，不少台灣年輕人選擇到大陸逐夢。

為了給台灣年輕人到大陸就業創業「創造更有利條件」，李榮民指出，大陸已在北京等20個省市「批准設立76個海峽兩岸青年就業創業基地與示範點」，很多台灣年輕人活躍在網路、電子資訊、精緻農業以及現代服務業等領域，在大陸書寫自己的奮鬥故事。

李榮民說，現在民眾期盼改善民生、發展經濟；台灣要發大財，不僅要實現東西賣得出去，人進得來，還要實現企業與年輕人走得出去，資源進得來。他還強調，幫助台灣年輕人西進大陸，除了要有專業能力的培養，還需要解決政策、商情不瞭解、市場環境不熟悉、不接地氣、找不到資金等困難問題。

李榮民還指出，台灣有上百家創客空間、共用辦公室，具有良好的創業氛圍，可以創造條件連接大陸，促進兩岸資源互通與兩岸青年協同創新，助年輕人提高創業就業的成功率。

「台北好康報抱優客工場」創業基地是全球第2大、亞洲最大的創業共享辦公室優客工場創始人毛大慶與哈爾濱台商協會常務副會長徐正文合作創辦。當天有中國機電商會台北辦事處主任李榮民、前行政院長張善政、前台北市副市長李永萍以及台北市議員耿葳等人受邀出席剪綵。