台商樂見陸新《外商投資法》草案　提出三個期待

▲大陸新外商投資法草案內容，包括建構一體化的外商投資法規，並促進投資、開放市場准入。（圖／CFP）

記者陳政錄／專題報導

大陸去年底發布新的《外商投資法》草案，並公開對外徵求意見，內容包括不再規範企業的組織形式、經營活動等內容，以及著力加強投資促進及保護等，被台商視為新的機遇，有助於逐步達成內外資一視同仁的國民待遇。

按草案規定，對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度來看，上海台協副會長、伯恩律師事務所首席合夥人蔡世明指出，希望新的外商投資法推行，搭配陸方逐步市場開放下，對服務業的市場准入有更多放寬、貫徹落實智財權保護領域，以及對台資企業的優惠在地方落實時能夠持續。

▲台商希望陸方於市場准入上，於服務業的養老、教育等領域放寬。（圖／pixabay）

蔡世明表示，過去台商在與陸企合資、合作時確實糾紛就多，因此除特定產業，許多業者能獨資就盡量獨資，因此若《外商投資法》取代原有外資三法後，能放寬合作合資企業的組織形式、經營活動等內容，以及其他如技術保護、強化投資促進政策等，台商圈均樂觀其成。

中華經濟研究院第一研究所（大陸所）所長劉孟俊坦言，一般來說，加入WTO的國家為遵守市場准入規範，不會要求外資企業必須合資才能落地，但陸方原先為保護特定產業，或強化自身產業競爭力，要求合資或設技術轉讓為條件，因此陸方新規若明定技術合作，只要投資各方，自行協商確定即可，且「不得利用行政手段，強制轉讓技術」，的確有助於外商在市場上公平競爭。

且對於草案規定，地方各級人民政府可以在法定權限內製定外商投資促進政策等內容，蔡世明表示，在草案搭配外商准入負面清單措施推動下，台商也期待陸方能於服務業的更多領域，如台灣較具優勢的養老、醫療、教育等領域於市場准入上進一步開放，以利在陸台商轉型升級。

►►陸投資新法放寬組織架構 學者提醒：關注「這個規定」



►►台商留意！貿易戰下陸推投資新法 外商經營新變革

