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王在希：兩岸統一提上日程　完成了才能說實現「中國夢」

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▲▼ 台灣研究會。（圖／中國台灣網）

▲座談會上嘉賓合影。（圖／中國台灣網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希7日表示，中共中央總書記習近平發表的《告台灣同胞書》是站在更高的起點，將統一問題提到日程上，是走進新時代後大陸對解決台灣問題、實現祖國完全統一的重大宣示，「只有統一了才能說實現了偉大復興的中國夢。」

據中新社9日報導，王在希表示，40年前發表的《告台灣同胞書》是為了緩和改善兩岸關係，實現「三通四流」，實現兩岸關係和平發展，「40年過去，我們實現了原來預定目標，現在習近平總書記的講話是在更高的起點上，在新的歷史階段，重新確立了未來解決台灣問題、實現祖國統一的方略。」

王在希稱《告台灣同胞書》緊緊圍繞「統一」兩字提出五點主張，分別是第一，攜手推動民族復興，實現和平統一目標；第二，探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐；第三，堅持一個中國原則，維護和平統一前景；第四，深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎；第五，實現同胞心靈契合，增進和平統一認同，這五點核心就是統一。

▲▼ 王在希。（圖／中評社）

▲ 國務院台辦原副主任、全國台灣研究會副會長王在希。（圖／中評社）

王在希談了自己學習講話的四點體會，他表示，第一習近平在講話中把解決台灣問題、實現祖國統一作為新時代的一個目標確定下來，聯繫十九大報告中明確宣示進入新時代以後要完成三項任務，其中一點是完成祖國完全統一，「這項任務與習總書記在紀念會上的講話是前後呼應的。 」

習近平在《告台灣同胞書》中提到「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結」，對此王在希認為，「第二點體會就是，習總書記講話把實現祖國完全統一和中華民族的偉大復興有機連接在一起，也就是說，我們要實現中華民族偉大復興，首先一定要實現兩岸統一，只有統一了才能說實現了偉大復興的中國夢，因此實現祖國的完全統一既是實現中華民族偉大復興的標誌，也是一個前提。」

「第三點體會是這次講話正式提出了探索『一國兩制』台灣模式」王在希稱，「過去和平統一、『一國兩制』的方案構想是停留在宣示階段，現在習主席正式提出要探索一國兩制台灣模式，願意傾聽台灣同胞的意見，同時香港、澳門20年的實踐，也為台灣『一國兩制』的探索提供了非常寶貴的經驗，將來在解決台灣問題的時候，台灣模式會比香港、澳門更加成熟。」

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上發表談話。（圖／路透）

王在希對習近平「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞」一說表示，第四點體會是這言論針對美國在台灣問題上的干預，以及『台獨』分裂勢力鋌而走險的可能性，明確宣示這一點非常重要。

王在希表示，「習近平總書記在紀念會上發表的重要講話，必將成為未來一段時間我們開展對台工作、引領兩岸關係健康發展的的綱領性文件，對推動兩岸關係向前發展、促進祖國完全統一必將產生重大深遠影響。」

全國台灣研究會7日在北京文津國際公寓3層會議室召開座談會，主題為「學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神」，會議由全國台灣研究會執行副會長王升主持，現任及前任會領導汪毅夫、孫亞夫、李亞飛等人參加並發言。

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關鍵字：台灣研究會,告台灣同胞書,王在希,兩岸關係,一國兩制,和平統一

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