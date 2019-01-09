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川普將發表8分鐘全國演說　華郵：總統不會宣布國家緊急狀態

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲川普在邊界圍牆議題上與民主黨僵持許久。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普預定將於美東時間8日晚間9時發布全國演說，內容包括美墨邊境的圍牆資金問題。《華盛頓郵報》援引一名白宮高級官員的說法，總統並不打算行使緊急權力，不會宣布讓國家進入緊急狀態。

美國部分聯邦政府上月22日起開始關閉，川普礙於築牆經費的法案沒有過關，一直與國會僵持，他甚至揚言，若國會繼續堅持，他也可以宣布國家進入緊急狀態。不過，《華郵》透過白宮高級官員的說法指出，川普不打算行使緊急權力，反而，會進一步建立公共論據，試圖說服大眾。

川普預計美東時間8日晚間9時在橢圓形辦公室演說，時間可能持續在8分鐘左右。美國副總統彭斯（Mike Pence）8日稍早時表示，因為圍牆問題，美國正面臨「不可否認的危機」，民主黨應參與談判，結束部分聯邦政府關門的僵局。

彭斯透過NBC的節目表示，希望川普可以向美國人民解釋，在南部邊界所發生的人道主義與安全危機，「他將解釋這項需求，不僅是為了建造他決心要蓋的圍牆，還要為邊境的巡邏員提供額外的資源、人道主義、醫療援助與新技術。」

根據民主黨與共和黨的說法，先前周末兩方所舉辦的談判幾乎沒有進展。彭斯在節目中說，「你知道的，如果民主黨願意出面並善意談判，我們可以在幾小時內就解決問題。」

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