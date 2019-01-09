快訊／聯邦政府繼續關閉　川普全國演說未宣布國家緊急狀態

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美國總統川普於美東時間8日晚間9時（台灣時間1月9日早上10時）發布全國演說，外界關注美墨邊境的圍牆資金問題，他表示，很多美國人民被非法移民殺害，美國沒有空間容納非法移民。過程中，他並未提及國家進入緊急狀態。

▲川普發表全國演說。（圖／路透）

https://t.co/Ft6FqQmYfI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月9日

川普在演講中表示，很多家庭因為非法移民分離，當他握著這些父母的手時，他非常難過，他努力保護國家，「所以請幫助我，謝謝，晚安。」他將在9日的會議上與民主黨人繼續商談，另外他還提到，圍牆的部分資金會由與墨西哥所達成的新貿易協議間接支付。

民主黨參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）剛才透過推特表示，川普希望大家忘記他關閉部分聯邦政府的事實，這道圍牆他先前聲稱會由墨西哥資助，最後可能由美國納稅人買單。

《華盛頓郵報》先前援引一名白宮高級官員的說法，總統並不打算行使緊急權力，沒有打算宣布國家進入緊急狀態。美國部分聯邦政府上月22日起開始關閉，礙於築牆經費的法案沒有過關，川普一直與國會僵持，甚至揚言他可以宣布國家進入緊急狀態。

美國副總統彭斯（Mike Pence）8日稍早時表示，美國在邊界議題上正面臨不可否認的危機，民主黨應參與談判，結束部分聯邦政府關門的窘境。他透過NBC的節目表示，希望川普可以向美國人民解釋，在南部邊界所發生的人道主義與安全危機，「他將解釋這項需求，不僅是為了建造他決心要蓋的圍牆，還要為邊境的巡邏員提供額外的資源、人道主義、醫療援助與新技術。」