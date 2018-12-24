粉紅妹地鐵上低頭猛啃榴槤　臭到鄰座客到站秒逃下車

大陸中心／綜合報導

湖北武漢余姓女子抱怨，21日上午8點40分搭上地鐵時，一名穿著粉紅色大衣的年輕女子竟然直接在車廂裡吃榴槤，完全不管旁邊有些乘客都被臭到表情扭曲，就算有人勸阻也不聽，搞得整個車廂裡都是榴槤的臭味。

▲女子一大早搭車就狂吃榴槤。（圖／翻攝自楚天都市報影片，下同）

余女提到，當時自己是在武昌中南路地鐵站上車，準備要到公司上班，結果一走進車廂就看到對面坐著一名身穿粉紅大衣的年輕女子，目測應該才20多歲，對方打扮時尚、身材纖瘦，放在腿上的塑膠袋裡卻裝著不少榴槤，而她正低著頭猛吃。

雖然並非每個人都討厭榴槤，但在空氣比較不流通的地方聞到太濃郁的味道確實不好受。坐在女子旁邊的乘客還好心勸說，「想吃就下車吃了再上來吧！」但她根本不聽，只顧著繼續吃，接著乘客似乎自己先受不了味道，列車一抵達下一站就立即起身離開。

▲女子聽到旁人勸阻也不理。

「雖然我也喜歡吃榴槤，但味道確實很重，很多人都不喜歡。」余女表示，她下車時女子仍留在車廂裡繼續吃，「這種行為非常不文明，真是個奇葩（的人）。」

而武漢地鐵的工作人員回應，根據《武漢市軌道交通管理條例》其實禁止在車廂內進食，也不能攜帶有嚴重異味的物品上車，女子的行為已經違反規定，如果乘客遇到類似的狀況又勸阻不聽，可以就近向工作人員反映。

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