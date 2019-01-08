影／醉男車廂掏出「對著扶手桿尿」　乘客奔逃：差點被噴到

大陸中心／綜合報導

喝酒過量容易在意識恍惚之下釀出糗事，遼寧大連6日就有一名穿著西裝的男子走進地鐵（捷運）車廂，渾身酒臭，直接鬆開褲帶「掏出來」解放，隨後就倒在位子上呼呼大睡。其他乘客見狀趕緊躲開，一灘尿液在行進的車廂中四處流散。

▲男子在車廂內撒睡 。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，男子穿著正式，上車時有明顯酒味，倒在椅子上就直接入睡，一段時間後，他突然從位子上站起來，走近車廂中央的握桿，並鬆開褲帶，解放完後就躺上座椅，手機掉地上也不管，直接昏睡過去。

▲男子正對著扶手桿解開褲頭。（圖／翻攝自梨視頻）

目擊事情發生的乘客吳先生說，當時車廂一片混亂，男子對著扶手桿便溺，尿液順著車廂地板到處流，要不是跑得快，「差點就濺到身上了」，有不少乘客皺起眉頭、手捂鼻子，對眼前景象難以置信。其他乘客表示，「這下可糗大了，喝酒要適量啊」、「憋不住可以提前下車，怎麼會這樣做呢？」

▲男子無視車廂內的乘客及對面正在拍攝他糗状的人。（圖／翻攝自梨視頻）

吳先生說，當地鐵在西安路站停下後，他趕緊下車向地鐵人員反映。車上乘客紛紛提醒在西安路站上車的民眾，「小心別踩到了。」車站人員處理後，大連地鐵於7日中午指出，已找到該名男子，將會和警方依法對他進行處罰，後續會在近日公布。

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