　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

小貨車鬼切害「台大高材生」撞到下肢癱瘓！法官驚天判賠1965萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲宜蘭張姓男子恐嚇取財未遂。被宜蘭地方法院判3個月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲吳男無預警右轉害薛姓騎士癱瘓，宜蘭地方法院判賠1965萬元。（圖／記者游芳男攝）

社會中心／綜合報導

台大研究所畢業的30歲薛姓高材生前年騎車行經宜蘭利成路時，突遇前方小貨車違規右轉，當場閃避不及撞上，導致下肢癱瘓。宜蘭地方法院審結後，判肇事的吳姓駕駛須賠1965萬元。但若以106年台灣薪資中位數47萬元計算，吳男可能得不吃不喝41年才能還完。

判決書指出，吳男2017年9月7日上午7點駕小貨車去蘇澳送貨，沿利成路一段向南行駛，但途中卻突從快車道右轉，也沒打方向燈，害得後方薛姓騎士反應不及，當場一頭撞上吳男貨車，導致胸椎、肋骨多處骨折，傷勢非常嚴重。

據了解，吳男從事家禽載運、販賣，薛男則任職宜蘭科技公司，但薛自脊隨嚴重受損後，合併下肢癱瘓，造成生活極大不便，因此以醫療、看護、工作損失及勞動力減損等理由求償1965萬元，並按年利率5%計算利息。

地院審理時，認為當天路面乾燥無障礙物，而且該路段依規定快車道不得右轉，但吳男不僅貿然右轉，還未打方向燈，造成薛男重傷害，應負過失之責甚明。

對於種種疏失，吳男坦承不諱，也應允薛男提出的賠償金額。最終，地院判賠1965萬元，刑事部分則依業務過失致人重傷害判刑4個月，可易科罰金。

ET快訊
「洗手間測試」她1天怒分手！曖昧→情侶靠這招全看破

關鍵字：台大高材生,貨車,三寶,車禍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小貨車鬼切害「台大高材生」撞到下肢癱瘓！法官驚天判賠1965萬

快訊／廖小弟埋屍案　母親深色衣褲蒙面裝扮　深夜現身派出所簽到

巴斯夫6內鬼「竊36億機密」　退休廠長跳槽陸企…再挖高層工程師

強！台3線超強重機全身迷彩追焦手　網稱：「是猩猩吧！」

全員查緝加懸賞　追越南落跑團有斬獲　逃逸人數降到91人

快訊／巴斯夫爆內鬼！6高層為2億「集體跳槽」洩陸企　台積電回應了

影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

前女友背部裸照遭分享　少年撂人毆打拍裸照索遮羞費

影／電視遙控器干擾夾娃娃機　10元輕鬆夾走千元日本航海王公仔

影／桃園公車路口擦撞　女騎士慘遭後輪輾爆頭亡

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

聲林之王生存週記(13)之場邊花絮

南投婦人養雞半年60隻變4隻　原來被1歲萌石虎當自助餐啦

歌迷點歌出現「兩頭冠佑」　五月天虧：坐高鐵恥度要很夠

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

高雄浪遭人電擊虐待整夜慘叫 身上多處焦痕...7天無法進食

小貨車鬼切害「台大高材生」撞到下肢癱瘓！法官驚天判賠1965萬

快訊／廖小弟埋屍案　母親深色衣褲蒙面裝扮　深夜現身派出所簽到

巴斯夫6內鬼「竊36億機密」　退休廠長跳槽陸企…再挖高層工程師

強！台3線超強重機全身迷彩追焦手　網稱：「是猩猩吧！」

全員查緝加懸賞　追越南落跑團有斬獲　逃逸人數降到91人

快訊／巴斯夫爆內鬼！6高層為2億「集體跳槽」洩陸企　台積電回應了

影／毒蟲拒攔查加速衝撞「員警倒地傷」　車內搜出231包跳跳糖

前女友背部裸照遭分享　少年撂人毆打拍裸照索遮羞費

影／電視遙控器干擾夾娃娃機　10元輕鬆夾走千元日本航海王公仔

影／桃園公車路口擦撞　女騎士慘遭後輪輾爆頭亡

陸2019年「春運」21日登場　估旅客量近30億人次

RIMOWA重回台灣3月新店登場！換代理商無縫接軌

年前擬發400億紅包　專家：「救命錢」可解燃眉之急卻埋下1隱憂

迪麗熱巴《枕上書》換造型了！　12劇照網驚亮點「阿離變女兒」

400億可買7架F-16V　發現金給低收入鄉民轟：寧可買武器

千億中藥帝國倒塌　股價數度「閃崩」被盯上調查

交流戰術思想　「聯合·突擊-2019」中泰反恐聯訓共派160人

出訪非洲4國　王毅：「一中原則」在非洲大陸已是政治共識

華為推伺服器晶片「鯤鵬920」 號稱業界性能最強

口譯哥成駐美外交官　羅智強：一個月可領240K

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

社會熱門新聞

開貨車害台大高材生癱瘓　驚天判..

遙控器干擾　10元夾走千元公仔

暗戀帥射擊士！中士班長偷含3分..

翁摔癱瘓求償3千萬　僅判賠36..

女騎士機車擦撞大客車　慘死輪下

巴斯夫洩密案　台積電出面回應

竊36億機密賣陸企　巴斯夫6高..

藍芽喇叭保夾1280元　娃娃機..

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性..

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵..

新婚老公天天神隱　做攝護腺保養

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因..

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

更多熱門

相關新聞

車禍逃過死劫　她2天後原地遭輾死

肯亞日前發生一起離奇的車禍意外，一名年輕女子騎著腳踏車，路上與大型巴士相撞，驚險撿回一命，還上社群網站發文「感謝上天」，沒想到2天後卻在同一地點發生車禍，且也是和巴士相撞，這次卻沒能逃過死劫。

英研究：開BMW 4系列的人最惡霸！

毀容男整形40次娶正妹　網友不看好

騎士違規左轉遭撞亡　求償判免賠

單車擦撞機車騎士倒地不治　肇逃男照片曝光

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

爆廢公開／中藥洗牙神器 木賊草

「洗手間測試」讓她1天怒分手！

柯南長大變新一！《柯南》特別篇閃爆CP粉

她祭100請人幫倒垃圾　結局超無解

400億補助低薪族　行政院說話了

妻「飛大半個地球」陪宥勝吃晚餐

鈕承澤「10秒床戲」畫面曝光！

他咬包子見5顆子孫袋！網：賺到快吞

《RM》開記者會！　李光洙認愛⋯7成員陪身旁

高三生染貓癮　下課埋頭狂吸15秒

「大陸第一美胸」女星認愛神秘男！

曹西平60歲生日「家人全沒了」

他問：逛Costco怎麼回本　網曝秘訣這樣省

一坨毛以為動物　一戳頭皮發麻

重機情侶台24線 「拎一袋」他淚讚

更多

最夯影音

更多

五迷點《勇氣》...阿信「不要鬧了」　結果一開口：愛真的...

金山24小時佛心平價湯屋　雙人湯屋200可以泡1小時

兒子回家了～娘騎專車載狗孫　他落寞推行李...自己走回去！

政院擬「補助3萬↓低薪族」！　撥款400億... 網怒：退給納稅人

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面