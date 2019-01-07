小貨車鬼切害「台大高材生」撞到下肢癱瘓！法官驚天判賠1965萬

▲吳男無預警右轉害薛姓騎士癱瘓，宜蘭地方法院判賠1965萬元。（圖／記者游芳男攝）

社會中心／綜合報導

台大研究所畢業的30歲薛姓高材生前年騎車行經宜蘭利成路時，突遇前方小貨車違規右轉，當場閃避不及撞上，導致下肢癱瘓。宜蘭地方法院審結後，判肇事的吳姓駕駛須賠1965萬元。但若以106年台灣薪資中位數47萬元計算，吳男可能得不吃不喝41年才能還完。

判決書指出，吳男2017年9月7日上午7點駕小貨車去蘇澳送貨，沿利成路一段向南行駛，但途中卻突從快車道右轉，也沒打方向燈，害得後方薛姓騎士反應不及，當場一頭撞上吳男貨車，導致胸椎、肋骨多處骨折，傷勢非常嚴重。

據了解，吳男從事家禽載運、販賣，薛男則任職宜蘭科技公司，但薛自脊隨嚴重受損後，合併下肢癱瘓，造成生活極大不便，因此以醫療、看護、工作損失及勞動力減損等理由求償1965萬元，並按年利率5%計算利息。

地院審理時，認為當天路面乾燥無障礙物，而且該路段依規定快車道不得右轉，但吳男不僅貿然右轉，還未打方向燈，造成薛男重傷害，應負過失之責甚明。

對於種種疏失，吳男坦承不諱，也應允薛男提出的賠償金額。最終，地院判賠1965萬元，刑事部分則依業務過失致人重傷害判刑4個月，可易科罰金。