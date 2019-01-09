2019最強開運「紅色料理」大公開　糖醋魚、粉紅佳人背後推手是蕃茄汁

▲過年想討個吉利，經典的「糖醋魚」是餐桌不可或缺的菜餚。（圖／翻攝Pixabay）

消費中心／台北報導

農曆新年想要求個好兆頭，許多人會利用「顏色」來幫氣場加分！為了用嶄新的心情迎接新的2019年，最氣派的開運色就是紅色，許多美食、飲料就愛用天然的水果替料理加分，稍加擺盤表現出食材豐富的一面。擁有120年歷史的蕃茄醬品牌—可果美，把小小蕃茄發揮出最大營養價值，凡加入蕃茄醬、蕃茄汁，餐點立刻變身視覺感強烈的美饌，酸酸甜甜的清爽滋味讓人食慾大開，《ETtoday新聞雲》馬上介紹簡單幾款開運紅色料理。

新鮮蕃茄料理簡單做—開運紅糖醋魚

主打自然健康的可果美採用完熟的新鮮蕃茄，並用醋做天然抗菌，因此不添加任何防腐劑也能存留蕃茄的新鮮美味，採用十種以上由日本可果美進口的蕃茄醬專用獨家香辛料，調製出無法取代的口味，內含豐富的果膠與高茄紅素，而蕃茄醬也是台灣人日常料理的靈魂，可當作中西式料理的烹飪配料，同時可製作成獨特淋醬，是個變化多端的開胃食材。過年想討個吉利，經典的「糖醋魚」是餐桌不可或缺的菜餚，首先魚肉沾裹太白粉以米酒、蒜頭、醬油與糖醃漬，當魚肉本身的鮮味搭配紅椒丁、香菇的精華拌炒，最後倒入蕃茄醬慢慢熬煮吸飽湯汁，本身的味道融合豐富醬料的滋味，越熬煮越入味，讓整尾魚的層次香氣提升，絕對讓人猛扒好幾碗飯。

另外，過年餐餐大魚大肉吃不停，豐盛的年菜好幾餐吃下來，難免覺得膩口油膩，這時候來杯「蕃茄汁」不僅清爽解膩還能帶來健康，可果美蕃茄汁每瓶含有5顆契作蕃茄，富含20mg茄紅素，醫學證實若攝取足夠茄紅素能預防代謝症侯群。如果單喝蕃茄汁覺得太無趣，來點變化當作餐後甜點、飲料，相約好友一起品嚐享受悠閒難的的過年假期，小確幸的滿足靠蕃茄汁就可以完成。

▲可果美蕃茄汁變化多，可做成豐富的果汁特調。圖／翻攝自可果美官網）

品嚐新年的小情調，用「紅果汁」點亮新希望

酸甜的飲料深得女生喜愛，過年吃完佛跳牆、麻油雞、蹄膀等古早味年菜，特別需要一杯清爽型的果汁來解膩，畫下完美句點！像是「粉紅佳人」使用冰鎮後的可果美蕃茄汁，倒入透明玻璃杯中，第二步驟加入75ml的乳酸菌飲料，兩者充分攪拌後，加入小蕃茄裝飾，濃郁酸甜的飲料一喝就愛上；還有「加州陽光」蕃茄汁基底加入柳橙汁打成冰沙，佐以柳丁切片點綴，最後來塊餅乾搭配更是絕佳拍檔。如果喜歡搖搖欲墜的微醺感，那麼「蕃茄啤酒」迷濛的粉色調、入口滋味酸甜淡雅，這杯簡單的談心飲品只要準備750ml可果美蕃茄汁，混入等比的啤酒充份拌勻之後就大功告成，相當適合聚餐後小酌，感受不樣的紅色喜氣年夜飯。除了好喝又解膩，最讓人安心的是可果美產品不添加色素、防腐劑、高果糖糖漿及澱粉。蕃茄醬的紅來自於天然茄紅素的紅，黏稠感來自蕃茄中的果膠，還使用百年內堀釀造醋達到抑菌效果進而取代防腐劑。

一道道視覺系的紅色美味，在農曆年的餐桌綻放不樣的花火！為了讓消費者沾沾喜氣，可果美即日起至2月15日（五）止推出「紅色幸福」抽獎活動，只要購買任一可果美產品，例如：蕃茄汁、蕃茄醬、蕃茄檸檬汁等，上網登入發票就有機會抽中Dyson吹風機、iPhone XR等好禮，另外前往可果美粉絲團分享與可果美幸福時刻的照片，同tag兩位好友並分享，加碼再抽幸福萬元金。

