歐巴說「卡本莎」是啥？韓國年輕人流行語一個詞霸氣回擊句點王

▲《Running Man》綜藝節目上，主持人經常講到年輕人流行語。（圖／記者季相儒攝）

記者鄭鈺鈴／綜合報導

台灣有「火星文」韓國也有！許多年輕人常說的流行用語，大家懂它的意思嗎？《ETtoday新聞雲》就整理幾個目前最常用的韓國流行詞，其中「卡本莎」一說出來馬上讓人滿頭黑人問號。

1、갑.분.싸／Gab Bun Ssa／卡本莎

「갑분싸」其實是「갑자기 분위기 싸해진다」的縮寫，意思是「突然之間氣氛變得冷淡」，是最近韓國年輕人聊天時常用的詞；通常是朋友們有人說了「冷笑話」，讓整場的空氣瞬間降到最冰點，尷尬的情況就可以用「갑분싸」來形容。先前韓團Super Junior拍攝介紹美食的綜藝節目，店家突然送上大家都不怎麼喜歡的小蔥壽司，成員希澈就表示，一直到剛才氣氛都很好，怎麼就突然送上蔬菜壽司，真的「갑분싸！」

▲Super Junior每位團員都很幽默，拍攝美食節目也是綜藝感十足，要是遇到覺得很棒的點子，也會說「대박」。（圖／達志影像）

2、대박／Dae Bag／ 貼吧

「대박」這個詞常在韓國綜藝節目或是韓劇上出現，翻成中文就是「讚」，也就是網路上大家常寫的「大發」、「大勢」。「대박」在任何的情況下都可以使用來表達感嘆的意思，像是「宋仲基跟宋慧喬結婚了！대박！」、「대박！她竟然一餐吃了8碗飯」、「能夠連續121週都冠軍真的很대박！」대박這個詞可以表示驚喜的心情或是難以置信的感覺，非常實用。

▲韓星金世正上節目賣萌，這時候粉絲就能說「귀염뽀짝」來形容她可愛。（圖／記者張一中攝）

3、귀염뽀짝／Gwi Yeom Ppo Jjag／Q優布紮

「귀염뽀짝」是귀엽다（可愛的）＋뽀짝（用來強調前面那個詞），形容萌萌的、可愛的意思，也有人說是因為覺得太可愛所以想親一個（뽀뽀／ppo ppo／布布）的感覺，大家會用來描述可愛的寵物，或是偶像上節目賣萌的樣子。另外，也有許多年輕人也會說「뽀짝이」（ppojjag-i／布紮依）、「뽀시래기」（ppo si lae gi／布西累依）來形容小可愛的意思。