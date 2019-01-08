又有新航點！柬埔寨瀾湄航空試點台灣　10日首航「西哈努克」包機

▲柬埔寨瀾湄航空。（圖／翻攝自瀾湄航空FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

又有新航點！來自柬埔寨的瀾湄航空試點台灣，預定10日首航桃園-西哈努克（西港）包機，有別於一般旅客赴柬埔寨愛走的吳哥窟文化、歷史行程，作為柬埔寨熱門度假勝地的西哈努克主打陽光、沙灘，旅客可感受到不同以往的全新體驗。

柬埔寨航空去年10月起，以包機方式開闢「台北-暹羅（吳哥）」直飛，作為柬埔寨航空在台的第一條航線，未來也將開拓「台中-金邊」、「高雄-金邊」等航線。看準柬埔寨旅遊熱，同樣來自柬埔寨的瀾湄航空也將以包機試點台灣。

瀾湄航空目前申請2班包機，10日將空機來台，當天下午包機直飛「台北-西哈努克」，13日再由西哈努克包機載旅客返回台灣。

▲瀾湄航空試點台灣，10日首航「西哈努克」包機。（圖／翻攝自瀾湄航空FB粉絲專頁）

西哈努克是柬埔寨西努省的港口城市，西哈努克港是柬埔寨最大海港，擁有無敵海景及細白沙灘，是當地著名的觀光勝地，有大量的飯店及旅館。

瀾湄航空是陸資擁有的一家註冊在柬埔寨的航空公司。該公司計劃使用空巴A320系列客機執飛從金邊始發的航線。2017年9月15日進行了首次商業飛行，執飛金邊-河內以及金邊-暹粒-胡志明市的定期航班，一周四班；從2017年9月16日起執飛金邊-暹粒-澳門-金邊的定期航班，一周三班。