柬國最大在野黨救國黨解散後　2622名原黨員加入人民黨

▲洪森為現任柬埔寨總理。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

柬埔寨人民黨（CPP）發言人蘇艾山（Sok Eysan）於2018年12月31日公開表示，救國黨（CNRP ）於2017年年底被柬埔寨高等法院解散後至2018年，已有2622名原黨員選擇加入人民黨陣營。

綜合報導指出，蘇艾山說，原救國黨員中包括一位國會議員、兩位國會議員候選人、7位省領導人，以及數以百計的鄉分區理事在內，都已加入人民黨陣營，而且有2346人已獲得職位。

人民黨主席洪森（Hun Sen）於2017年救國黨遭解散時表示，公開歡迎原救國黨黨員加入人民黨。他說，國家政局的穩定帶動社會經濟持續增長，柬埔寨有望在2030年成為中高收入國家，並在2050年成為高收入國家，並承諾加入人民黨的原救國黨黨員可以保有原本職位。

▲庚速卡為遭法院解散的原救國黨領袖。（圖／達志影像／美聯社）

柬埔寨救國黨在2013年大選中出人意表獲得重大進展，原本計畫要在2018年的選舉中強烈挑戰自1985年執政至今的人民黨與時任柬埔寨總理洪森。

救國黨被最高法院判決解散後，在國會和地方議會的席次依照柬埔寨政府於2017年10月修定的法律，在123席的國會中，救國黨占有的55席重新分配給其他政黨。柬埔寨官方於2017年9月逮捕CNRP領袖庚速卡（Kem Sokha），指控他勾結美國密謀推翻政府，並判其叛國罪名成立。