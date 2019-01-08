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再傳資深機師猝逝外站！　工會要求長程航班改「4人派遣」

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▲▼機師工會。（圖／記者賴文萱攝）

▲機師工會呼籲，長程航班來回應該一律改為4人派遣。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

去年12月再傳長榮航空加拿大藉資深外籍機師，於加拿大多倫多皮爾遜國際機場外站旅館過夜時，疑似因心肌梗塞而悴逝。機師職業工會呼籲，長榮航空以及國內各航空公司資方應立即正視長途航班人力不足導致的過勞問題，讓長程航班來回一律改為「4人派遣」。

據機師職業工會了解，不幸往生的機師擔任B777機隊機長，於長榮航空公司服務已經長達24年。工會指出，事實上，近幾年來國內各航空公司不斷傳出機師外站悴逝的噩耗，類似憾事頻傳，更加深了國內各航空公司機師心中陰影與莫大壓力。

工會表示，機師工會長榮分會在去年夏天罷工投票勞資爭議中，已明確要求長榮航空資方必須改善過勞航班計畫，以上述桃園飛多倫多或芝加哥的長程航班機隊為例，來、回航程均應將目前的「3人（機師）派遣」，全面改為「4人派遣」。而機師工會華航分會近日也正與華航公司資方協商疲勞管理改善。這次憾事所發生的長程機隊，半年前長榮公司即以「人力不足」為由，遲遲未改為全程「4人派遣」。

▲▼華航,長榮,航班,航空公司,飛機,航班異動。（圖／記者黃克翔攝）

▲工會指出長程航班來回改為「4人派遣」，可避免機師處於長時間工作而導致過勞。（圖／記者黃克翔攝）

以目前航程12小時的長程航班為例，目前華航機師需於1.5小時前報到，若維持「三人派遣」，勢必將產生機師連續執勤超過9小時而未休息過勞情況。工會所提出的訴求，即在避免機師處於長時間工作而導致過勞。工會強調，考量到長程航班駕駛艙內到時差、熬夜所造成的身心負荷尤其沈重，長時間工作將對機師個人健康以及連帶的飛行安全產生顯著負面影響。

機師工會補充，根據當前醫學研究報告均已指出，較低的氧氣含量與長時間熬夜都是慢性疲勞累積的主因。而在長程機隊機師人力仍維持「三人派遣」存在的狀態，機師需要在座位上持續久坐執勤，也容易引發深層靜脈血栓（deep venous thromboembolism），這也為飛航人員與機上旅客常見的死亡原因之一。

工會再次呼籲，要求長榮航空與國內各航空公司立即採納工會訴求，增加美東等長程航班人力，讓長程航班來回一律改為「4人派遣」，切莫為了省錢，而以飛行員生命與健康安全作為代價，更徒增旅客飛航安全風險。

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關鍵字：長榮航空,機師工會,機師

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