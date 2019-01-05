王鴻薇酸陳佩琪：勸勸家裡那個雍正，讓大家各抒己見吧

▲柯文哲、陳佩琪夫婦。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

前北市都發局長林洲民頻在臉書PO文炮打柯市府，傳出市長柯文哲在市政會議上要求所有局處首長「不要在臉書抒發情緒」，但卻被議員反譏，柯應先管好愛PO臉書的市長夫人陳佩琪。沒想到，陳佩琪又於臉書發文，「時序進入2019，又是當選民代的女性，竟然還大言不慚地對公眾媒體發表這種謬論」，引來議員王鴻薇再於臉書反酸，柯文哲不應該有雙重標準，只許佩琪放火，不准部屬點燈，「沒想到這些話傳到陳佩琪耳裡，竟成了女人為難女人？」

王鴻薇5日於臉書表示，故事是這樣，前都發局長林洲民在離職前，一連發了好幾篇臉書，痛批柯市府內有人想把他從都發局長的位子趕走，好讓大巨蛋放水過關。這個行為讓柯文哲大為光火，甚至於會議中要求各局處首長不准發臉書。

王鴻薇接著說，昨天柯文哲受訪時甚至還說，各局處首長「要po自己家的小貓小狗可以」，至於政策的東西應該還是要走新聞稿的方式來處理。當時有媒體朋友來問我的看法，我心想的是，都2019年了，一個民選市長竟然下令限制部屬的言論自由，難道是雍正文字獄再現？

「我以陳佩琪為例，說她可以在臉書暢所欲言（兼爆料），柯文哲不應該有雙重標準，只許佩琪放火，不准部屬點燈，沒想到這些話傳到陳佩琪耳裡，竟成了女人為難女人？」王鴻薇表示，身為女性民代，很高興陳佩琪在自己的臉書上，有百分之百的言論自由。但陳佩琪其實也可以勸勸家裡那個雍正，「就讓大家各抒己見，全民監督柯市長吧！都2019年了！」