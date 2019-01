快訊／石油國加彭政變！　軍方占領國營廣播台：要恢復民主

▲ 加彭總統阿里.彭高(Ali Bongo)去年中風,目前在國外治療。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

非洲中西部石油國加彭(Gabon)7日一早發生政變,據《路透社》最新消息指出,軍方已經占領國營媒體,試圖推翻從1967年以來,掌權超過50年的彭高政權。加彭總統阿里.彭高(Ali Bongo)去年10月中風,目前正在國外接受治療,離開了國土超過2個月。軍方聲稱,已經奪取政權,目的是「恢復民主」。

據BBC報導,軍方於當地時間7日清晨攻占國營廣播台,隨後宣布一份有關「國家復興委員會」的簡短聲明。目前,該國首都自由市(Libreville)的街道上隨處可見坦克車與其它武裝車輛。

Video: Military 'seizes' power in Gabon, where Ali Bongo's family has ruled for 50 years. Ali Bongo got sick last year, went for treatment and returned not to Gabon but Morocco to recuperate. This unprecedented. pic.twitter.com/3nWKAjwUxk