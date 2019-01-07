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快訊／石油國加彭政變！　軍方占領國營廣播台：要恢復民主

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▲▼ 加彭（Gabon）總統阿里．彭高（Ali Bongo）。（圖／路透社）

▲ 加彭總統阿里．彭高（Ali Bongo）去年中風，目前在國外治療。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

非洲中西部石油國加彭（Gabon）7日一早發生政變，據《路透社》最新消息指出，軍方已經占領國營媒體，試圖推翻從1967年以來，掌權超過50年的彭高政權。加彭總統阿里．彭高（Ali Bongo）去年10月中風，目前正在國外接受治療，離開了國土超過2個月。軍方聲稱，已經奪取政權，目的是「恢復民主」。

據BBC報導，軍方於當地時間7日清晨攻占國營廣播台，隨後宣布一份有關「國家復興委員會」的簡短聲明。目前，該國首都自由市（Libreville）的街道上隨處可見坦克車與其它武裝車輛。

阿里．彭高新年時才在電視上發表談話，試圖平息有關自己健康問題的謠言。然而，軍方似乎不怎麼領情，還說那是個「可悲的景象」、「死皮賴臉地握住權力」。

加彭前總統奧馬爾．彭高（Omar Bongo）自1967年掌權至2009年過世為止，執政超過40年，留下嚴重貪污問題。其子阿里．彭高於2009年8月獲選繼任，一開始受到反對黨激烈抗議，之後經過憲法法院判定當選有效。2016年8月，阿里．彭高在總統大選中獲得50.66%選票而連任。

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關鍵字：加彭,Ali Bongo,政變

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