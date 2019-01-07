LINE假派令「四都警局長換人」　警政署：嚴懲散布者

▲警政署7日中午鄭重澄清駁斥網路流傳的假高階警官派令、圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

由於中央警察大學校長刁建生將於本月中旬退休，警界預料會有新一波高階警官人事調整，日前不少基層警察和中高階警官手機均收到LINE傳送的部分六都和高階警官名單，引發基層警員廣泛討論猜測，警政署7日中午發布新聞澄清，「關於網路通訊軟體流傳的高階警官調動、4都警局長換人」及相關媒體報導絕非事實。

警政署人事室指出，警政署對各警察機關重要警職調整時機，一向以穩定治安、專業遴選、與地方首長充分溝通為優先考量條件。今年因配包含警大校長等高階警官退休，高階警政管理層職務出現職缺必須調整。

警政署人事室及評議委員會都適時針對統案檢討調整。警政署對於有媒體登載高階警官調動，4都警局長換人，今天中午特別發佈訊時澄清強調：並非事實。警政署強調，嚴禁各級警察人員利用網路或通訊軟體等方式散布不實資訊，如經查證係警察同仁捏造並轉傳不實警職異動訊息，將會祭出嚴厲處分。

對此資深警界人士透露，警界歷來高階警官異動前夕，都會有不少假派令出現，近年隨著手機通訊軟體發達，這些未經證實的派令轉變成LINE傳送，警界戲稱「LINE版派令」。

知情者說，假派令多半是聲東擊西，甚至有可能是有機會競逐這些重要警職缺的候用警官、支持者散播，目的是為了讓人事布局「見光死」進而影響他人晉升，或企圖改變原本的人事案，警界早已見怪不怪。

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