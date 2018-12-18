水電工VS警察差別在攝影師　掛上臂章「專業度」秒提升



▲日前拍照像水電工的員警，再掛上臂章後攝影師打光重拍，專業度馬上提升。（圖／翻攝自NPA署長室）

突發中心／台北報導

日前1張新式警察制服「宣傳照VS實際照」在社群媒體中瘋傳，由於2張圖落差有點大引起網友討論，警政署的粉絲專頁NPA署長室在下午6點時許PO出1張照片，指出有沒有掛臂章以及拍照環境很重要，不過許多網友在底下留言，表示根本是光線問題。

警政署委外辦理警察新制服設計、樣衣製作，以藏青色為新式的警察制服色系，預計在2019年初就會全面換裝，目前新制服已經陸續抵達個警察單位，日前新北市1名員警穿上制服後的照片在臉書上瘋傳，許多網友看到後表示「太有喜感」、「像水電工」。

不過警政署的紛絲專頁「NPA署長室」稍早PO出1張照片，主角就是日前穿上警服像水電工的員警，不過這次已經掛上臂章以及在專業的場地進行拍攝。

警政署指出，不管是現行制服還是新式制服，如果沒有別上「階級章」、「臂章」，甚至是拍攝環境的差異，感覺都會相差許多。因此我們特別請這位同仁將配件掛上，同樣地為他再拍一張照片，警察帥氣的專業度與溫暖，果然馬上就出來了。

同時強調，這次的新制服絕對會「個人化套量」，讓每位同仁都拿到最合身的制服，如果拿到的實品有誤差的，警政署也會要求廠商重新修改至合身舒適為止。

▼警政署強調，此次換裝一定會要求廠商讓同仁拿到最合身的制服。（圖／網友提供）

