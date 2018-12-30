兄弟很務實！聚眾鬥毆「喬一喬」2000就能脫身　內政部擬加重刑責

▲近日街頭鬥毆頻傳。（資料照／記者林煒傑翻攝）

記者賴于榛／台北報導

內政部日前行政院建請跨部會研議「修法加重聚眾鬥毆之刑責」，原來是許多人透過社群通訊軟體像LINE、微信等進行串連集結，流動性高，不易預防，也讓快打部隊疲於奔命；警政署官員表示，因為打架可以喬，傷害又是告訴乃論，頂多只能靠社維法開罰，金額又以2000元至6000元為大宗，根本不足以遏止這些街頭鬥毆，「兄弟也很務實，這些人的心理就是找比較小的犯」。

聚眾鬥毆頻傳，耶誕節時，台北市士林區承德路4段40巷巷口晚間8時就傳出有多名青少年在街頭鬥毆。據目擊者表示，雙方約20人，手持刀棍在街頭大打出手，一路追打至40巷內，一輛停放路邊的BMW轎車車窗，也遭到這群青少年砸毀，最後還將棍棒等武器遺留在現場。

翌日換成新北市也發生鬥毆，中和區26日晚間9時，一輛機車行經莒光路時，疑似與兩部汽車發生糾紛，機車乘客林男持安全帽打碎車輛防風玻璃，雙方爆發大亂鬥，最後林男反被對方6名男子持鋁棒、甩棍痛毆。警方獲報出動30名快打部隊警力到場，壓制現場10人，並將受傷林男送醫。

鬥毆頻傳民眾心生恐懼，快打部隊也疲於奔命，內政部則在行政院治安會報建請跨部會研議「修法加重聚眾鬥毆之刑責」，因聚眾鬥毆行為透過社群通訊軟體(如LINE、微信)進行串連集結，時間快速人數眾多，而且流動性高，不易先期預防，警方屢出動快打部隊壓制，疲於奔命，案件頻率增加，規模擴大，易傷及無辜，致引起社會恐懼，影響民眾觀感，況且法律制裁力薄弱，公權力無法彰顯。





▲日前士林也發生鬥毆、砸車。（資料照／記者趙永博攝）

內政部指出，聚眾鬥毆未致人於死或重傷之情況下，刑法部分只能論以告訴乃論之傷害罪，雙方不提告即無法究責。警察機關現依社維法第87條移送法院簡易庭裁處，107年迄今計546人次，不罰115人次，其不罰理由為無法證明行為人主觀上有爭鬥毆打之意圖。罰緩金額亦以新台幣2000元至6000元為大宗。社維法無刑事程序之強制處分權，不足以遏止是類妨害秩序之行為。

內政部官員則說，聚眾鬥毆就算有人受傷，只要兄弟喬喬、老大「喬喬」不提出告訴就沒什麼事情，可是社會治安已被破壞，實際上就是侵害到社會法益，但目前僅能用傷害罪的告訴乃論不完全適用。

警政署官員也表示，因為打架可以喬，傷害又是告訴乃論，頂多只能靠社維法開罰，金額又以2000元至6000元為大宗，根本不足以遏止這些街頭鬥毆，「兄弟也很務實，這些人的心理就是找比較小的犯」。

官員說，兄弟鬥毆砸啊、潑漆啊等等頂多毀損，而且最多也就是告訴乃論，但畫面經過播放看起來非常血腥，可民眾不瞭解實際狀況，只感受到治安混亂，所以才期待有強而有力的方法來制裁，但因為要修的是刑法，得協請法務部協助，建請行政院跨部會研議。