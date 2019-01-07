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睡神奪走童年！11歲男童狂睡6周　醒來都是在吃東西

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▲ 梅森會出現類似動物「冬眠」的現象 。（圖／翻攝自AnnaSoeraya推特）

國際中心／綜合報導

睡美人的故事大家一定都不陌生，不過這樣的情節竟然真的在現實生活中上演。英國1名11歲男孩梅森（Mason Howe）從6歲開始，每隔一陣子便會突然間陷入長時間的睡眠之中，有時一睡就是好幾天，甚至曾長達整整6週都在睡夢中渡過。就連好不容易醒來了，梅森也依舊覺得相當疲憊，整天呵欠連連。

據《太陽報》報導，居住在英國康沃爾郡卡林頓（Callington, Cornwall）的梅森，之所以會出現類似其他動物「冬眠」的現象，是因為他罹患上了一種相當罕見的疾病「克萊恩-萊文症候群」（Kleine-Levin syndrome）。這種疾病又被稱為「睡美人症候群」，在全球患者不到1000人，只要發病時，便會出現過長時間的睡眠，經常會讓患者被外界誤解為懶惰、愛睡覺。

梅森41歲的母親瑪麗（Marie Howe）透露，兒子每經過一段時間的正常生活後，就會經歷一次「不分晝夜的睡眠時光」，在這段時光中，他每天都會睡上20個小時，稍微以「精神恍惚」的狀態醒來幾個小時後，又會在一次進入睡夢中，「不管梅森那天睡了多久，他醒著的時候，仍然看起來相當疲憊，幾乎沒有停止過打呵欠。另外，罹患了這種病之後，梅森醒來的時間經常都在吃東西，讓他看起來真的像是『冬眠』一樣。」

▲ 梅森的母親瑪麗認為，這種病幾乎奪走了兒子的童年。（圖／翻攝Sarah Pitt推特）

瑪莉提到，梅森自患病以來，每年大約都會經過10次左右的「睡眠時光」，其中，在去年的11月，他進入了有史以來最嚴重、最漫長的一次睡眠時光，維持了整整6週，最後終於在聖誕節期間清醒過來，趕上了一年中最歡樂的日子；至於最近的一次睡眠時光，也維持了長達3週。

「這種病真的是幾乎奪走了梅森的童年，我們每天都被迫與它共存。幸虧他有一群非常好的同學，他們總會向我匯報梅森在學校的情況，還有他是不是一直都在睡覺？因為他不是每一次都知道自己已經陷入睡眠時光了。」瑪麗也表示，當人們都羨慕梅森能夠睡這麼久，希望可以獲得更多睡眠時，他卻覺得相當懊惱，因為他真的已經獲得足夠睡眠了，不想再繼續睡下去。

醫學專家們目前還無法釐清這種病症的發病原因及發病機制，暫時判斷可能與遺傳相關。對此，梅森 39歲的爸爸克雷格（Craig Howe）強調，會繼續透過研究，來找出兒子身上這種疾病的更多資訊。

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關鍵字：Mason Howe,克萊恩-萊文症候群,睡美人症候群,英國

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