川普稱「25%閣員是代理職讓他更有彈性」　前聯合國大使：他已經瘋了

▲美國總統川普認為代理閣員給他更多彈性。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

白宮內閣目前有25%是代理職務,對此美國總統川普大方坦言,不急著找真正的接替人選,「現在的配置讓我做事更有彈性。」然而「皇帝不急,急死太監」,川普的律師團表示,川普可能很快針對聯邦政府停擺,宣布國家進入緊急狀態,屆時政府與國會將會發生更大的衝突。前駐聯合國大使鮑爾更直言,「川普已經瘋了。」

川普(Donald Trump)6日前往馬里蘭州大衛營(Camp David)時,對此表示他一點都不著急,「我喜歡代理閣員,這給了我很大的彈性,你們明白嗎?我喜歡代理閣員,所以我們有一些閣員是代理的,我們有一個很棒的內閣。」川普並沒有說明,為何代理閣員可以給他更大的彈性,但此話一出立刻受到批評,因為大部分的人認為,只有這些離職的高級官員,才能夠壓制川普一連串的衝動行為。

目前白宮內閣的代理職位有,代理國防部長夏納翰(Patrick Shanahan)、代理內政部長柏恩哈德(David Bernhardt)、代理司法部長惠塔克(Matthew Whitaker)、代理環保署長惠勒(Andrew Wheeler)、代理白宮幕僚長馬瓦尼(Mick Mulvaney)與駐聯合國代理大使柯恩(Jonathan Cohen)。

5日非內閣的國防部參謀長斯維尼(Kevin Sweeney),也請辭轉任私營部門。歐巴馬時期的駐聯合國大使鮑爾(Samantha Power)即在推特上表示,「我們現在沒有國防部長、沒有國防部辦公室主任、沒有司法部長,在川普的核心中沒有任何護欄。即便是共和黨人也該知道,這位總統已經瘋了,眾議院應該立刻阻止川普,並保護美國。」

It is Jan. 5, 2019: we have no Secretary of Defense & now no DoD chief of staff, no Attorney General & no evident guardrails in Trump’s inner circle. The President is unhinged - even GOP zealots know it. Rs inside & outside the admin must stop enabling Trump & protect America. https://t.co/a4JYdLq3OX