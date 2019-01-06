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女童穿羽絨外套坐安全椅...急剎甩出去！專家曝「關鍵原因」

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▲▼ ▲▼嬰兒,新生兒,出生率,少子化,生育補助,兒童安全座椅。新logo（圖／記者李毓康攝）
▲兒童若是穿著羽絨外套坐安全座椅，可能會因為遭受強烈撞擊整個飛出去。（圖／記者李毓康攝）

記者周姈姈／綜合報導

家長要注意了！陸媒《今日頭條》就和大家分享一則血淋淋的案例，一名女童穿了羽絨外套坐在後排的安全椅上，不料因駕駛急剎，女童竟整個摔出去，滿臉鮮血，而過去外媒《Today News》實測也發現，若兒童穿著「厚外套」，在發生意外時，會因為安全帶與身體間的空隙較大，而將孩童甩出座椅，非常危險！

《今日頭條》亲宝宝APP一篇文章指出，「因為自己的無知，差點就害了女兒的生命」他說，冬天冷冷的，因此他把穿著羽絨外套的女兒坐在後排的兒童安全座椅上，每次不管路途是遠還是近，他都一定會讓女兒坐安全座椅，他以為這樣就已經夠安全了。

可是他萬萬沒想到，讓「穿著羽絨外套的女兒」坐在安全座椅上竟然還是出了事故。在開車的過程中，一輛電瓶車突然竄出來，他一個急剎差點撞到了方向盤，而後座的女兒「哇！」一聲地哭了出來，他回頭一看心都碎了，女兒竟從羽絨外套裡「金蟬脫殼」，一頭栽倒在前排座椅上，滿臉都是血。

針對「穿羽絨外套坐安全座椅」的問題，《Today News》就以穿著厚外套的兒童假人實測，就算已經把安全帶繫緊了，遇上強力撞擊，小孩還是會隨外力被甩出去；主要的原因在於「厚外套會使安全帶和兒童身體之間產生較大的空隙，因此在發生車禍或是緊急剎車時，會因為安全帶的抓力不夠，小孩就會整個拋出去，造成更大的傷害。」

家長快看！「穿厚外套」坐安全座椅　碰撞直接被甩出去
▲厚外套會讓安全帶和兒童身體之間產生更大的空隙，若是發生事故會害兒童飛出去。（圖／翻攝自NBC NEWS）

美國記者實際採訪路上民眾也發現，穿著厚外套的小孩在安全座椅上，雖然看起來可以緊緊被抓牢，但如果脫下外套再次坐上去的話，就會發現安全帶跟小孩身體之間的空隙相當大。

若是家長真的擔心小孩會冷，就應該要把外套脫掉，披在小孩身上，這樣對小孩比較好；不過，最根本的還是家長開車應該要多注意安全距離和車況，這樣才是保全自己和孩子安全的保險方法。

此外，根據美國高速公路交通安全局（NHTSA）調查報告指出，兒童沒有乘坐安全座椅，發生車禍的死亡率是乘坐者的8倍，若是正確使用兒童安全座椅則可降低車禍時兒童潛在傷亡率70％以上；有鑑於此，自101年8月1日開始為了保障各年齡與體型兒童的乘車安全，就已經實施兒童乘坐小型車未繫安全帶處罰條例。

《財團法人車輛研究測試中心》表示，1歲前或10公斤以下嬰兒應使用後向式嬰兒用臥床，也就是「面朝椅背」，而1～4歲幼童則需要使用正向式的幼童用座椅，4～12歲可視兒童繫安全帶時是否會勒到脖子，來選擇直接繫安全帶或坐學童用座椅。

北市府衛生局也提醒，選擇適合家中兒童的安全座椅，並照使用安全說明書正確安裝、維護保養，才能確保家中寶貝的安全。

▲▼ ▲汽車兒童安全座椅,汽座。（圖／記者張慶輝攝）
▲安全座椅應該要根據兒童的年齡和體型做選擇。（圖／記者張慶輝攝）

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關鍵字：安全座椅,行車安全,親子健康

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