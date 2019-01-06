惡老闆欠債強逼受雇移工搶好友　主嫌聲押移工5萬交保

▲丁嫌訊後遭檢方聲押禁見，范姓移工則是裁定以5萬元交保。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市樹林區2日下午4許，一處民宅遭2名雨衣惡徒「闖空門」，返家的黃姓婦人及女兒，遭到歹徒反綁、毆打甚至強拍裸照，最後母女兩人等歹徒離開，才自行脫困，並由家人陪同報警。警方在4日晚間，循線抓獲35歲的范姓越籍移工，范男遭逮後，供出共犯就是53歲的雇主丁連一。警方在5日上午逮捕丁嫌，並將兩人移送至新北地檢署，檢察官在複訊後認為丁嫌涉有重罪，並有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見，而范姓外籍移工，則被裁定5萬元交保。

警方調查，主嫌丁連一是一家塑膠射出工廠的老闆，范姓移工長期受雇於丁嫌。丁嫌與受害的黃姓一家人，是因騎車認識的多年好友，最近丁嫌的公司周轉不靈，欠下10多萬的債務，把歪腦筋動到了好友頭上。

某次向黃婦丈夫借機車鑰匙時，丁嫌趁機複製黃婦住家大門鑰匙，並在2日下午，脅迫范姓移工到黃婦家中行竊，不料卻遇上返家的黃婦，情急之下斷了理智，才衍生出後續綑綁等搶劫行為。

警方4日調閱監視器，發現2人最後身影進入樹林一工廠，下午4時先循線到工廠將35歲范姓嫌犯逮捕應訊，請回後6時又帶回應訊一次，期間丁姓老闆都在，但范男承認犯案並咬出另名犯嫌就是丁男時，警方晚間10時許到工廠時，丁男早已不見人影。

▲范姓移工交保後，跟隨家人離開新北地檢署。（圖／記者趙永博翻攝）



據了解，丁嫌當天搭計程車逃亡到九份，直到5日早上才打給警方投案，警方在5日上午10時許，在樹林一家大賣場前，將丁嫌逮捕歸案。

丁嫌到案後向警方坦承是為財犯案，並對自己所犯的過錯表示懊悔。丁嫌供稱，曾向黃婦丈夫開口借錢周轉，卻遭到拒絕，最後鋌而走險，才會到黃婦家中行竊。

范姓移工的妹妹向記者表示，范男曾向家人透露，雇主長期積欠自己薪資，還會每個月應領2萬3千元的薪水，但老闆每個月都因故苛扣8千至1萬元不等的薪資。丁嫌為了脅迫哥哥，跟他說如果不從就要把哥哥辭退，哥哥迫於無奈只好配合。

工廠附近的鄰居表示，丁嫌和老婆雇用外籍移工一起經營塑膠射出工廠，原本雇用1男1女員工，後來只剩范男持續工作，整間工廠只有3個人。丁嫌平常對員工非常苛刻，常以打罵方式教育員工，有時甚至會因員工工作表現不合他的意，就直接出手掌摑。

警方將兩人逮捕後，5日晚間移送至新北市地檢署，承辦檢察官複訊後，認為丁嫌涉嫌重大，並有逃亡串證之虞，向法院聲請羈押禁見，新北市地方法院將在6日早上開庭裁定是否准押，而一同犯案的范姓移工，則在複訊後以5萬元交保候傳。

▲丁嫌被法警從新北市地檢署押送至地方法院，全程不發一語。（圖／記者趙永博攝）

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